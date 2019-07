Lingen. Es ist soweit: Die Sommerferien haben begonnen. Nach der Verteilung der Zeugnisse konnten es die Schüler wie hier an der Grundschule Holthausen kaum erwarten, in die sechs Wochen währende unterrichtsfreie Zeit zu sprinten.

Für den ein oder anderen ging es direkt nach dem letzten Läuten der Pausenklingel ab ans Meer oder in die Berge. Andere müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis es beispielsweise ins Zeltlager oder eine andere Ferienfreizeit geht. Aber auch denjenigen, die in Sommerferien nicht verreisen, dürfte vor der eigenen Haustür nicht langweilig werden. Städte und Gemeinden im südlichen Emsland bieten gemeinsam mit Vereinen und Verbänden ein buntes Ferienpassprogramm an. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres am 15. August dürften in der Regel auch der Frust über ein möglicherweise nicht so tolles Zeugnis verflogen sein.