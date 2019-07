Lingen. Eine zu Ferienstart passende Nachricht hat Oberbürgermeister Dieter Krone am Dienstag im Stadtrat verkündet: Mit dem Ferienpass wird Schülern während der Sommerferien günstigerer Eintritt ins Hallen- und Freibad Linus Lingen gewährt - und auch Geschwisterkinder unter sechs Jahren profitieren.

