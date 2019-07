Lingen. Das Projekt "Gemeinsam Goosmanns Tannen" in Lingen des emsländischen Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) erhält 75.000 Euro vom Land Niedersachsen. Ihre Freude darüber haben sowohl der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner als auch der SPD-Ortsverein Lingen zum Ausdruck gebracht.

Gefördert wird das Awo-Projekt aus dem Stadtentwicklungsprogramm "Gute Nachbarschaft 2019" des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Dieses unterstützt in diesem Jahr mit insgesamt vier Millionen Euro Projekte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Quartier fördern, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.

Eines von 39 geförderten Projekten

"Die von uns geförderten Projekte stärken den sozialen Zusammenhalt und verbessern die Situation in den Wohnvierteln", sagte Bauminister Olaf Lies (SPD) bei der Bekanntgabe der 39 Projekte, die sich in einem Wettbewerb unter 69 Anträgen durchgesetzt hatten. Ausgewählt worden waren sie Ende Juni aus unabhängigen Fachleuten, Vertreterinnen und Vertretern der Verbände sowie des Umwelt- und Bauministeriums, schreibt das Ministerium.

Stärkung der Nachbarschaften

Globalisierung, Zuwanderung, wachsende soziale Ungleichheit und der demographische Wandel könnten in Ballungsgebieten und auch in ländlichen Räumen zu Konflikten führen, heißt es aus dem Ministerium. Damit diese gar nicht erst entstehen, seien Projekte ausgesprochen wichtig, die sich mit der Stärkung von Nachbarschaften und Wohnquartieren sowie der Förderung der Integration befassen. Deshalb gehe Niedersachsen über die bisherigen Förderansätze hinaus neue Wege und fördere Räume für soziale Begegnung, Integration, Beratung und Unterstützung.

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

„Gerade der Awo-Kreisverband Emsland leistet mit seinem Engagement vor Ort in Goosmanns Tannen einen ganz wichtigen Dienst zum Zusammenhalt der Gesellschaft in dem Stadtteil. Daher freue ich mich über die Förderung, die die Arbeit wertschätzt und damit auch auszeichnet“, regierte CDU-Landtagsabgeordneter Christian Fühner auf die Aufnahme des Lingener Projektes. Er hoffe, dass damit das ehrenamtliche Engagement weiter gestärkt werde.

"Sicherung des sozialen Friedens"

Auch der SPD-Ortsverein Lingen drückte seine Freude über die Aufnahme in einer Mitteilung aus. Das sei ein Beleg für die hervorragende Arbeit des Awo-Kreisverbandes Emsland. „Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist uns die Förderung von Projekten, die den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken, eine absolute Herzensangelegenheit“, sagte Carsten Primke, Vorsitzender der Lingener SPD. „Neben der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist die soziale Fortentwicklung unserer Wohnquartiere ein entscheidender Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens in unserem Land.“