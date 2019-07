Lingen. Wen das schöne Wetter ans Wasser zieht, ist bei der Geester Seemeile Samstag und Sonntag sicherlich gut aufgehoben, Luftakobaten können dagegen bei den Segelkunstflugmeisterschaften in Klausheide beobachtet werden. Im Alten Schlachthof Lingen geht es Samstag heiß her mit Nervosa, in Emsbüren werden leisere Töne bei einem Benefizkonzert angeschlagen.

Die brasilianische All-Female-Thrash-Band Nervosa steht für ungezähmte Power und tritt Samstag um 21 Uhr im Alten Schlachthof Lingen auf. Das attraktive Trio lässt keinen Zweifel aufkommen, dass sie mit Schmusemusik so gar nichts am Hut haben und präsentiert auf seiner Tour das neue Album "Downfall of Mankind". Im Anschluss an das Konzert gibt es kostenlose eine Party mit den DJs Freddy Cliffer und Jason ForEars.

Benefizkonzert

An Enking's Mühle in Emsbüren findet Freitag um 18 Uhr ein Benefizkonzert statt mit den Bands "Sommerhaus" und "Black Dog Thula". Ferner stellt sich der Verein "Sonnenkinder Weser-Ems" vor, der auf zahlreiche Spenden hofft, um damit Herzenswünsche für benachteiligte und schwer erkrankten Kindern zu erfüllen. Der Eintritt ist frei, bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Geester Seemeile

Fünf Bands werden dem Publikum im Rahmen der Geester Seemeile Samstag ab 18 Uhr auf der Deichkrone des Speichersees ordentlich einheizen: Oxytoxin, Out of Basement, Mittwochz, Klabusterbernd und die niederländische Gruppe United by Music All Star Band. Ab 22 Uhr findet dann das Fackeltauchen des Tauchclubs Hydra statt.Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie und beginnt am Vormittag mit einem Flohmarkt. Für die jungen Gäste gibt es ab mittags auf der Deichbühne ein tolles Programm. Um 14 Uhr entern Piraten die Deichkrone und es werden verschiedene Piraten-Mitmachaktionen angeboten, um das Piraten-Diplom zu erwerben, um 10 Uhr startet eine große Schatzsuche und um 16 Uhr die Piraten-Kindershow. Der Besuch der Geester Seemeile ist kostenfrei.

Rock und Balladen im Stadtpark

Pop-Poet Alexander Knappe tritt Samstag um 19.30 Uhr in der Konzertmuschel im Nordhorner Stadtpark auf. Bei seinem zweiten Auftritt im Nordhorner Musiksommer dürfen sich Fans daher nicht nur auf die mitreißenden und energiegeladenen lauten Rock-Songs freuen, sondern ebenso auf anrührende Balladen. Eintritt frei.

Segelkunstflug

Die Niedersächsischen Landesmeisterschaften im Segelkunstflug finden in diesem Jahr auf dem Flugplatz Nordhorn-Lingen (FNL) statt (bis 13. Juli, 8 bis 20 Uhr). Sonntag werden die Vereinsmitglieder auch genau erläutern, was in der Luft passiert. Freier Eintritt.

Salzzubereitung wie im Mittelalter

Ein Salinenfest wie im Mittelalter findet auf dem Gelände des Kulturdenkmals Saline Gottesgabe in Rheine-Bentlage von Freitag (Start 15 Uhr) bis Sonntag statt. In der Salzwerkstatt und im Salinepark können die Besucher selbst mit Hand anlegen bei der Aufbereitung des Rohsalzes, sei es beim Salz sieden oder selbst beim Schmieden von glühenden Eisen.Marktschreier, Musik, Gaukler, Schwertkämpfer und ein Puppentheater runden das Angebot ab.

Freilichtbühnen

In Bad Bentheim wird Samstag (20.30 Uhr) und Sonntag (15.30 Uhr) das Stück "Kaninchen können's besser" aufgeführt, die Waldbühe Ahmsen zeigt Sonntag um 15.30 Uhr "Anatevka" und in Tecklenburg gibt es Freitag und Samstag (20 Uhr) sowie Sonntag (15 und 19 Uhr) "Don Camillo & Peppone" zu sehen.

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle werden zwei neue Ausstellungen (bis 26. August) gezeigt: "Schluss mit Reden, spielen wir!" befasst sich mit der Frage, ob feministische Themen heute in der Kunst nach wie vor relevant sind oder ob sie sich verlagert haben. "Weltanschauungen" macht die Systemtheorie des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann haptisch erfahrbar.

"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Im Professorenhaus kann bis zum 23. August die Ausstellung "Wo sind meine Wurzeln?" betrachtet werden.

„Neue Wege gehen“ lautet der Titel der Kunstausstellung mit Werken der Malerin Gisela Möllerfrerk, die bis zum 15. September im Wöhlehof Spelle zu sehen ist.



Im Rathaus Salzbergen sind Werken des Senftenberger Malers Bernd Gork (bis 10. 9.) ausgestellt.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.