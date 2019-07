Auf dem Campus Lingen erinnert am Ausgang zum Bahnhof hin dieses Schild daran, dass es sich bei dem Gebäude um die Halle 1 des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks handelt. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. 1856 wurde das Eisenbahnausbesserungswerk in Lingen, in dessen ehemaligen Hallen heute der Campus Lingen untergebracht ist gegründet. Ist den rund 2400 Studierenden dort heute wirklich bewusst, in welch geschichtsträchtigem Gebäude sie sich befinden? "Nein, permanent nicht", meint Katharina Kolar, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Burgtheater des Instituts für Theaterpädagogik. Und das möchte sie interdisziplinär ändern.