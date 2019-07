Lingen. Unter dem Motto "Auf zu neuen Ufern" hat die Mosaik-Schule des Christophorus-Werks Lingen in einer familiären Atmosphäre 15 Schülerinnen und Schüler der Klassen 12 a und 12 b verabschiedet. In der Mosaikschule werden junge Menschen mit unterschiedlichen Handicaps unterrichtet.









In einem Gottesdienst mit Pastorin Orsolya Schütte-Gál in der evangelischen Johanneskirche standen die Wünsche der jungen Menschen im Vordergrund. So wünscht sich Steffen Beenen nette Kollegen, Spaß an der Arbeit, eigenes Geld, eine Freundin und eine tolle WG. Eine ganz konkrete Vorstellung hat Enrico Janssen: "Ich möchte Geld verdienen, um einen Urlaub in Dubai zu machen." Melissa Zahle hofft, dass ihre Berufswünsche in Erfüllung gehen und ihre bisherige Mitschülerin Cansel Yavuz wünscht sich nette Kollegen, einen Freund und eine tolle WG. Erika Richter wiederum möchte sich im Berufsbildungswerk des Christophorus-Werks wohlfühlen und hofft darauf, "dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle". Kai wünscht sich ebenfalls tolle Kollegen, eine schöne WG, eine Freundin und vielleicht Kinder.









Die Pastorin, die jeden Schüler und jede Schülerin persönlich ansprach, ermutigte die jungen Menschen, mit Gottvertrauen neue Wege zu beschreiten: "Euer Leben ist eine Geschichte und wird weiter geschrieben mit den Schritten, die ihr wagt." Sie erzählte die biblische Geschichte von Abraham, der von Gott aufgefordert wurde, im Land Kanaan sein Glück zu finden.

Überhaupt zog sich das Thema Ermutigung wie ein roter Faden durch den Gottesdienst, der von der stellvertretenden Schulleiterin Simone Bruns, ihren Kolleginnen Insa Hemken-Vejselovic und Melanie Tuschling sowie von Ansgar Dulle musikalisch umrahmt wurde. So prangten denn auch zum Schluss des Gottesdienstes die von den Schülern in großen Lettern angebrachten Worte Glaube, Mut, Freunde, Unterstützung und Stärke am Schiff des Lebens, mit dem sie jetzt ihre Reise fortsetzen.





Die Stärken jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin betonten in humorvollen Worten Schulleiter Hermann Kiepe und der Stufenleiter der Abschlussstufe, Carsten Hilbers, bei der anschließenden Feier mit Zeugnisübergabe im Gasthof Sperver in Lingen-Brögbern. Die Absolventen wechseln in den Berufsbildungsbereich, in den Berufsvorbeitungsbereich oder in die Tagesförderstätte. "Die euch begleiten dürfen an eurem neuen Arbeitsplatz, dürfen sich schon jetzt auf euch freuen", hob Kiepe hervor.





Elternvertreterin Petra Chapman sprach von einem ganz tollen Lehrerteam, das die jungen Menschen "so gut begleitet hat." Sie fügte hinzu: "Wir konnten uns immer darauf verlassen, dass unsere Kinder bei dem Team in guten Händen waren." Diskjockey Lukas Kock, ein ehemaliger Schüler der Mosaik-Schule, sorgte anschließend mit fetziger Musik für eine ausgelassene Partystimmung.