Lingen. "Wir habens Maslows(s) übertrieben, trotzdem alles Rogers": Das Motto der Abschlussklassen der Fachschule St. Franziskus für Erzieherinnen und Erzieher in Lingen gab den Gästen der Feier am Freitag zunächst ein paar Rätsel auf.

Dass die beiden Namen Abraham Maslow (1908-1970) und Carl Rogers (1902-1987) für zwei amerikanische Psychologen und ein von Empathie und Akzeptanz geprägtes Menschenbild stehen, erfuhren die Gäste im Laufe des Festtages. Und damit auch gleichzeitig etwas über die Richtschnur des Handelns von jungen Leuten, die sich nun auf einen weiteren Lebens- und Berufsabschnitt machen wollen.

Den Auftakt bildete ein Gottesdienst mit Pastor Frank Kribber. "Alles ist Jetzt" von Sänger Bosse klang durch den Raum, auch als Botschaft an die Examinierten, wie in einem Text zum Ausdruck kam: Nicht immer schon gedanklich weiter zu gehen, sondern den Augenblick zu genießen, auch einmal zu entschleunigen, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Vier Jahre Fachschule - da war viel Fachwissen, das gelernt werden musste, aber nicht nur das: "Wir haben auch gelernt, unsere Freunde wie Blumen zu gießen", sagte eine Schülerin. "ihr habt etwas zu sagen, ihr könnt Impulse geben", gab Pastor Kribber den jungen Leuten auf den Weg.

Starkes Theaterstück

Zur festen Tradition der Abschlussfeier an der Fachschule St. Franziskus gehört das Theaterstück, das der jüngere Jahrgang zu Ehren der Examinierten aufführt. Was präsentiert wird, gehört immer zu den bestgehüteten Geheimnissen der Schule. Auf zum "Hotel Transsilvanien", hieß es nun.









Das Stück nach Motiven aus dem gleichnamigen Animationsfilm erzählt von Graf Dracula, seinen monsterhaften Gästen und seiner Tochter Melvis, die er am Ende doch loslässt - und ausgerechnet mit einem Menschen glücklich werden lässt. Ein schaurig-schönes Bühnenbild und junge Leute, die nicht nur Erziehung, sondern auch Theater können, ergaben am Ende Standing Ovations. In einer starken Gruppe noch ein wenig heraus ragte Vanessa Melcher in ihrer Rolle als Dracula.

Anzeige Anzeige









Zwei andere Rollen übernahmen die beiden Klassenlehrer Mechthild Schmitz-Hübsch und Jens Wörmer. Die eine mimte durch entsprechende Perücke Carl Rogers, der andere Abraham Maslow. Solche "Gäste" waren Ausdruck der fachlichen Wertschätzung für die Examinierten. Aber auch als Klassenlehrer hatten beide viel Lob für die jungen Leute parat, sprachen von "durchsetzungsstarken Powerfrauen" und "feinfühligen Beobachtern". "Wir sind sehr stolz darauf, welche Entwicklung Sie gemacht haben", sagte Mechthild Schmitz-Hübsch in Richtung der Absolventen.

Diese bekamen anschließend ihre Zeugnisse aus den Händen von Schulleiter Ludger Mehring - und einen großen Applaus der Gäste gab es dazu.

Fachschule St. Franziskus Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten Erzieherinnen und Erzieher Ahlers; Jennifer; Lingen , Berentzen; Stephanie; Meppen, Blienert; Miriam; Fürstenau, Bosch; Olga; Wietmarschen, Brack; Juliane; Freren, Brinker; Melina; Lingen, Brinkhaus; Frank; Bawinkel, Drenthen; Kristina; Lingen, Evers; Marlena; Lingen, Feldhaus; Viktoria; Lengerich, Fischer; Lea; Emsbüren, Frekers; Saskia; Emsbüren, Fricke; Elena; Geeste, Funk; Claire; Ostrhauderfehn, Gajtkowska; Lidia Anna; Thuine, Göbel; Markus; Lingen, Herbers; Tamara; Lingen, Hölscher; Michaela; Lingen, Keuter; Laura; Lingen, Klosterkamp; Mona; Salzbergen, Klus; Doreen; Lingen, Köllen; Sarina; Andervenne, Köpplin; Jessica; Emsbüren, Krane; Katrin; Lingen, Krieger; Nele; Wietmarschen, Krone; Leonie; Lingen, Leisner; Lena; Lingen, Löcken; Céline; Lingen, Maininger; Albert; Lingen, Martel; Julia; Wietmarschen, Massini; Dina; Schüttorf, Muntel; Alicia; Lengerich, Nünning; Theresa; Geeste, Otting; Kerstin; Emsbüren, Paul; Nadin; Spelle, Pfeifer; Kevin; Lingen, Podschull; Michelle; Lingen, Roon; Kathrin; Fürstenau, Röwer; Wiebke; Schwagstorf, Schnieders; Teresa; Wietmarschen, Schomaker; Jonas; Lähden, Schöttmer; Lena; Lingen, Siegbert; Jeannette; Freren, Strootman; Christina; Nordhorn, Surmann; Lea; Lingen, Urban; Agata; Wietmarschen, von den Benken; Kristien; Merzen, Wiggering; Marieke; Schapen, Wilmes; Bärbel; Geeste, Wollert; Kristina; Lingen, Ziliotto; Joana; Lingen.

Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten Albers; Doreen; Lingen, Andreev; Viktoria; Wietmarschen, Bekehermes; Jonas; Kettenkamp 11, Beni; Elissa; Meppen, Bernitt; Leoni; Lingen, Bösken; Melissa; Lingen, Brümmer; Florian; Holte-Lähden, Brüning; Jana; Lingen, Buitmann; Rieka; Lengerich, Dotai; Ina; Lingen, Droste; Hanna; Bawinkel, Eden; Pia; Lingen, Erdal; Leyla; Lingen, Evers; Svenja; Thuine, Feld; Philipp; Emsbüren, Gaida; Jule; Wietmarschen, Gerlach; Christina; Freren, Gieske; Lisanne; Lingen, Großmann; Nicole; Lingen, Haking; Denise; Lingen, Harten; Alicia; Beesten, Heidotting; Jenny; Lingen, Heidrich; Eileen; Schüttorf, Herling; Jessica; Lingen, Hilling; Larissa; Haselünne, Holthaus; Dana; Nortrup, Janssen; Isabel; Bawinkel, Jubt; Gerrit; Freren, Kaczemirzk; Steffen; Wietmarschen/Lohne, Kerkhoff; Louis Leon; Emsbüren, Kornhage; Annika; Bramsche, Kruip; Kimberly; Freren, Lager; Jana; Langen, Lambers-Heerspink; Fia; Emlichheim, Lange; Nina; Wietmarschen, Lohuis; Laura; Bad Bentheim, Ludden; Louisa-Marie; Emsbüren, Lührsen; Marie; Kettenkamp, Lüpken; Pascal; Wietmarschen, Mayda; Sarah-Petra; Lingen, Menke-Kühte; Leon; Ankum, Menken; Sophie; Lingen, Meyer; Luisa; Salzbergen, Mitin; Iolanta; Lingen, Penningbernd; Lea; Lengerich, Podlech; Saskia; Lingen, Prenga; Francesk; Lingen, Prodan; Jeannette; Spelle, Rixecker; Bernhard; Lingen, Roling; Dennis; Lingen, Roling; Sarah; Lingen, Röseler; Olga; Lingen, Schepers; Marie-Christin; Emsbüren, Schepers; Nicola; Lingen, Schillingmann; Larissa; Berge, Schmunkamp; Til; Eggermühlen, Schneider; Levin; Geeste, Schockmann; Lea; Lingen, Schöler; Carina; Lingen, Schubert; Michelle; Lingen, Slaghuis; Julia; Lingen, Spodarez; Nastja; Lingen, Steinbeck; Barbara; Meppen , Thomas; Doreen; Thuine, Thomas; Veronika; Lingen, Tihen; Jonas; Bawinkel, Utsch; Frederike; Gersten, Wendisch; Alina; Bawinkel, Wiesner; Ana; Nordhorn, Wilde; Sabrina; Emsbüren, Winkler; Alina; Schüttorf, Wübben; Insa; Wietmarschen, Zwafing; Alissa; Nordhorn.