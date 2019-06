Lingen. 106 Georgianer haben während der Entlassungsfeier in der Aula des Gymnasiums Georgianum ihre Abiturzeugnisse erhalten.

„Sie und Ihre Eltern konnten damals noch nicht ahnen, dass Sie einmal die letzten G8er in Niedersachsen sein werden“, sagte Schulleiter Manfred Heuer. In seiner Festrede verdeutlichte er die großen Herausforderungen und ging vor allem auf den „anspruchsvollen und oft belastenden Weg der Schüler bis zum Abitur“ ein, um nun zurecht mit Stolz den „Schein der Weisen“ entgegennehmen zu dürfen.

Der Abiturjahrgang 2019 am Georgianum Lingen: Behnaz Alamdari, Golnaz Alamdari, Jacob Bergmann, Viktoria Beisel, Alexander Böker, Mareike Brinker, Julia Bröskamp, Amelie Brühöfner, Tessa Budde, Bernd Büker, Maria Daum, Sarah Dia, Fiete Diekamp, Juliane Dreishing, Moritz Driemeyer, Florian Eckart, Adam El Mazaly, Paul Fließ, Justin Frickel, Julien Fuchs, Dana Gaida, Luca Grüßner, Samantha Gössling, André Haberkamp, Lisa Hainmann, Johannes Horas, Julia Isbrecht, Jonas Kersten, Jane Kisser, Nora Klaas, Sophie Kösters, Justin Koopmann, Marie Krone, Björn Krüp, Hanna Krull, Tim Krummen, Kim Lambers, Danielle Lindemann, Svenja Lindenberg, Robin Lis, Taras Lopushniak, Elmedin Martinaj, Stefan Merz, Nicole Nürenberg, Axel Nüsse, Tabea Osterhage, Jessica Pauls, Kimberly Pirnath, Joel Pöhler, Roland Rheindt, Laura-Joana Rohoff, Till Schaarschuch, Paula Scharrenbroich, Julian Schlagböhmer, Adrian Schomakers, Romea Schnauber, Leo Schröder, Sonja Schulte, Felix Florian Schwald, Nils Schwering, Jaqueline Seete, Henri Silies, Lasse Stegat, Silas Telkemeier, Annika Thiel, Vincent Thiering, Levi Thünemann, Lukas Traxl, Jule Uchtmann, Greta Weeme, Miriam Wiersbitzki, Carina Wollert, Maximilian Zaksek. Emsbüren: Wiebke Albers, Annika Beck, Philipp Barkeling, Luisa Bober, Franziska Egbers, Merle Jäckering, Nils Luczak, Julia Morgenthal, Sarah Nurmann, Noelle Scheffer, Tom Sieverling, Lisa Tebbel, Lennard Trepohl. Salzbergen: Alissa Czapla. Bawinkel: Lina Haverney, Burkhard Landwehr. Freren: Lukas Enneken, Marina Schnieders. Thuine: Tim Gebbe. Messingen: Sina Barkmann, Marina Wehkamp. Spelle: Kim Kemmer, Rebecca Rolfes. Geeste: Nathalie Roth. Wietmarschen: Michel Börner, Matteo Engler, Antonia Hilbers, Vincent Köhler, Tim Krämer, Angelina Krug, Jessica Menger, Yannik Panke, Phil Stricker.





Dieser besondere Jahrgang habe das Schulleben an ganz vielen Stellen mitgeprägt und dem Kollegium sehr viel zurückgegeben. Heuer verwies auch auf die augenblicklichen Aktivitäten, nannte sie „die Kraft der Visionen“. Beifall von Schülern, Eltern, Verwandten, Lehrern erhielt die „Europaschule“, die sich den Zukunftsfragen von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ widme.

Heuer dankte allen für die Erziehung zu „verantwortungsbewusst handelnden Staatsbürgern.“ Getreu dem Motto gab er ihnen mit auf den Weg, „zur jeweiligen Situation immer das passende Schuhwerk zu tragen“ und solche „Originale“ zu bleiben, „als die wir Sie kennengelernt haben“.



Elternsprecher zollt Schule Respekt

Ralf Brüthöfner dankte als Sprecher der Elternschaft dem Kollegium, „denn Sie haben einen immensen Anteil daran, dass diese jungen Menschen – unsere Kinder – sich so eindrucksvoll entwickelt haben“. Er zollte der Schule „großen Respekt, denn Sie erfüllen eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft“. Benjamin Franklin zitieren appellierte er: „Eine Investition in Wissen bringt immer noch die beste Verzinsung“, und verwies auf lebenslanges Lernen.

Beeindruckend die Rede des Sprechers der Abiturienten, Florian Eckart, der ausdrücklich das „Wir-Gefühl“, die gewachsene, starke „Verbundenheit und Identifikation zum und mit dem Georgianum“ herausstellte.

Anzeige Anzeige





Patricia Uchtmann gratulierte als Vorstandsmitglied des Fördervereins Golnaz Alamdarie und Kim Kemmer, die ihr Abitur mit der Gesamtnote 1,2 ablegten. Für ihr besonderes schulisches Engagement ehrte sie Annika Thiel und Elmedin Martinaj.

Musikalisch umrahmt wurde die Entlassungsfeier vom Streicher- und Jugendchor Emsland den Alexander Neubauer dirigierte.