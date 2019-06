Lingen. Mit dem Abitur in der Tasche beginnt jetzt für 115 junge Erwachsene des Lingener Franziskusgymnasiums ein neuer Lebensabschnitt. Zwei weitere Schüler haben den schulischen Teil der Fachhochschulreife erlangt. In einer Feierstunde in der Halle IV erhielten sie am Freitag ihre Zeugnisse.

Unter dem Motto TrAbi - ein Auslaufmodell stand die festliche Veranstaltung, die wegen der geplanten Umbauarbeiten statt im Kulturforum St. Michael in der Halle IV stattfand. Der Trabant, kurz Trabi genannt, ein Auto aus der ehemaligen DDR "war schon vor 30 Jahren ein Auslaufmodell" sagte Schulleiter Heinz-Michael Klumparendt in seiner Ansprache. Das G 8, also das Abitur nach acht Jahren, sei, obwohl erst im Jahre 2003 auf den Weg gebracht, bereits jetzt schon ein Auslaufmodell und damit ein Beispiel wie schnelllebig Schulpolitik ist. "Dagegen seid ihr alles andere als ein Auslaufmodell, sondern gerade erst vom Band gelaufen mit der Perspektive auf mehr."

Das bestätigten unter anderem ein paar Zahlen. So freute sich der Schulleiter, dass der Notendurchschnitt mit 2,37 noch unter dem Landesdurchschnitt von 2018 (2,57) liegt. Rund ein Viertel des Jahrgangs hätte eine Eins vor dem Komma. Die Jahrgangsbesten Julius Wiggerthale und Lukas Klassen eine 1,0 sowie Puya Yazdan Shenas eine 1,1.









Gleichzeitig betonte Klumparendt, dass ein bestandenes Abitur, unabhängig von der Note, Lob und Anerkennung verdiene. "Wichtig ist, was ihr in Zukunft daraus macht", fuhr er fort. Für viele stelle sich nun die Frage "Wie will ich leben, wer will ich sein?", ein Aufbruch in unbekannte Gefilde, oftmals weg von zu Hause. Es gelte erste Lebensentwürfe zu planen, Entscheidungen zu treffen und einen Weg zu gehen, der möglicherweise nicht immer gradlinig verlaufe. Klumparendt appellierte an die jungen Leute, auf ihre erlernte Kompetenzen und Fertigkeiten zu vertrauen und sich nicht von denen entmutigen zu lassen, die immer darauf hinweisen, was junge Leute heute nicht mehr können. Die Lehrinhalte hätten sich verändert. Er hätte vor mehr als 40 Jahren auch nicht alles gekonnt, was heute verlangt wird.

Abiturienten des Franziskusgymnasiums Emsbüren: Lennart Elfert, Nils Fangmeyer, Anna-Maria Feld, Nadine Graef, Philipp Hopmann, Jacqueline Richtering, Jannik Schweegmann. Lingen: Judith Albers, Malte Albers, Sarah Bekel, Dominik Brenner, Justus Brodhäcker, Johannes Marius Brüning, Leah Brüwer, Hannah Maria Deppe, Maren Dröge, Laura Dück, Jacqueline Eder, Lina Eppe, Hinnerk Freckmann, Denise Freericks, Justin Geers, Franziska Gels, Fee Felicia Goldschmidt, Sandra Gossling, Marc Haberland, Jasmina Haking, Hanna Hartwig, Vanessa Hecht, Henri Heidemann, Pauline Hendrischk, Marvin Höcker, Timo Hoffschröer, Jonas Humbert, Moritz Janning, Hannes Jaske, Lukas Klassen, Yasar-Jannik Kluth, Henning Kruse, Michael Kuper, Anika Küpker, Simeon Lachmann, Lisa Lemm, Elena Lucas, Ida Marx, Elena Möller, Rieke Müller, Farina Oldekamp, Samuel Penniggers, Hannes Pieper, Jan Pollmann, Anja Pothen, Caroline Maria Reitemeyer, Celia Riddering, Arndt Roth, Swantje Saathoff, Lisa Schnitker, Lukas Schoo, Lisanne Schöpping, Madita Schröer, Kristin Schulten, Hannah Schweins, Tim Schwolow, Rasul Seesen, Ira Seipel, Lynn Sophie Sommer, Maren Stach, Hannah Stegemöller, David Stiben, Julia Strodt, Kejdi Sula, Jana Teepker, Mattis Teschke, Clara Thomalla, Benita Ungrun, Ben Vielmeyer, Anna Weiß, Maximilian Weltring, Simon Wessel, Julius Wiggerthale, Puya Yazdan Shenas. Lünne: Hannah Eilermann, Tom Eilermann, Christin Kotte, Emely Schoppe, Julia Wöhle. Thuine: Christina Berk, Gereon Kuiter. Wietmarschen: Paul Assies, Leon Backherms, Wiebke Berndsen, Henrik Bickers, Jan Bielawa, Elias Brümmer, Theresa Conrad, Patricia Deters, Dominik Elsen, Ann-Kristin Evers, Tim Feldmann, Christian Feltrup, Simon Germer, Jannis Haarmann, Anne Hütten, Kimberly Jandel, Hanna Junk, Jennifer Kock, Rike Korte, Ramona Lühn, Lena Merschel, Maxim Niehoff, Noah Rensmann, Elena Schröder, Anna Lena Spira, Eeske Teipen, Ole Wilming.





"Traut euch was zu", gab auch Elternvertreter Heinz Gossling den jungen Leuten mit auf den Weg. Dabei sollten sie aber auch einmal innehalten und zur Ruhe kommen. Denn "Nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern auf dem Weg dahin", zitierte er Ralph Waldo Emerson.

In einem humorvollen Vortrag hielten die Schüler Henrik Bickers und Jan Pollmann einen kurzen Rückblick auf die acht Jahre Gymnasium, die sich für sie als eine Sinuskurve mit Höhen und Tiefen darstellte. Zu den Höhen gehörten zweifellos die Studienfahrten und die Jahrgangspartys. Sie dankten ihren Lehrern und insbesondere Karl-Heinz Ossing, die sie "souverän durch die Oberstufe gebracht" haben, obwohl "wir manchmal etwas chaotisch" waren.

Als Erinnerung erhielten die Abiturienten zusätzlich zu den Zeugnissen noch einen kleinen "Trabi" als Modellauto.





Viel Beifall gab es für die Schulband Francis' Finest unter der Leitung von Ralf Jost-Westendorf und den Leistungskurs Musik, die beide für einen gelungenen musikalischen Rahmen sorgten.