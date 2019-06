Lingen. Die gebürtige Lingenerin Ida Standop hat im Kreis zahlreicher Gästen ihren 100. Geburtstag gefeiert. Auch Oberbürgermeister Dieter Krone und der stellvertretende Landrat Klaus Prekel gratulierten dem Geburtstagskind persönlich sowie stellvertretend für Land, Landkreis und Stadt.

Ida Standop wurde 1919 in Lingen geboren, hat dann am Alten Hafen gelebt und wohnt seit 1928 in ihrem Elternhaus am Grünen Weg. „Unsere Straße wurde damals über Nacht von In den Hornen zum Grünen Weg umbenannt. Die haben uns nicht mal gefragt, das würde mir heute nicht nochmal passieren“, berichtete die Jubilarin ihren Gästen, die an diesem Tag auch den 35. Geburtstag ihres Urgroßneffen feierten.

Die 100-Jährige war 60 Jahre lang ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz tätig und hat währenddessen unter anderem die unterernährten Säuglinge in umliegenden Dörfern versorgt. Sie hat keine Kinder, war nie verheiratet und ist das einzige von sechs Geschwistern, das noch lebt.

„Es ist wirklich beeindruckend, wie fit sie noch sind“, bemerkte Dieter Krone, während die 100-Jährige über einige Details der Lingener Stadtgeschichte und über Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg berichtet. Auch über die heutigen Geschehnisse ist Ida Standop bestens informiert, denn sie liest gerne die Tageszeitung. Sie lebt noch heute alleine in ihrem Elternhaus, wird in diesem erst seit einem halben Jahr von einem Pflegedienst unterstützt. „Ich koche auch noch selber“, sagte das Geburtstagkind stolz.