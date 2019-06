Lingen. Aufgrund des Lingener Triathlons am Speichersee Geeste kann es am Sonntag, 30. Juni, zwischen 8 und 12 Uhr im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene in der Bookhofstraße, Biener Straße, Meppener Straße und Dalumer Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das teilt die Stadt Lingen mit.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu umfahren. Mehrere hundert Triathleten werden um 7.40 Uhr am Speichersee an den Start gehen. Das warme Wetter hat dazu beigetragen, dass das Wasser mit 20,5 Grad angenehm warm zum Schwimmen ist. Auch die dritte Disziplin, das Laufen, findet ausschließlich am Speichersee statt. Die 20 Kilometer lange Radstrecke führt allerdings zu Umleitungen und Straßensperrungen.

Auf den Strecken vom Speichersee über Holthausen-Biene, Altenlingen, Wachendorf, Dalum und Geeste ist in der Zeit von 8 bis 12 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen. So wird die Biener Straße von der Raffineriestraße bis zur Langen Straße zu Einbahnstraße, das gleich gilt für die Meppener Straße von Altenlingen kommend bis zum Kreisverkehr an der Raffineriestraße. Ebenfalls zu Einbahnstraße gemacht wird die Dalumer Straße, und zwar von der A 31 kommend über Wachendorf nach Altenlingen.

Die Dalumer Straße in Wachendorf wird an der Gaststätte Kiebitz beginnend bis zur Emsstraße in Dalum in der Zeit von 8 bis 12 Uhr gesperrt. Von Geeste bis Dalum wird ebenfalls eine Einbahnstraße eingerichtet. Die Bienstraße wird auf Höhe des Speicherbeckens circa 200 Meter vor und hinter der Hauptzufahrt zum See (die unter anderem zur Gaststätte Deichkrone führt) gesperrt.

Die Zieleinläufe und die Siegerehrungen finden an der Gastronomie am See statt.