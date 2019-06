Lingen. Im Streit um angeblich zu laute Musik soll es im März 2019 in einer Lingener Flüchtlingsunterkunft zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Dabei wurde ein 21-Jähriger im Genitalbereich verletzt.

