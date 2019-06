FDP fordert "Grundsteuerbremse" in Lingen gegen teureres Wohnen CC-Editor öffnen

Foto: Sascha Steinach/imago

Lingen. Die Stadt Lingen soll eine selbstverpflichtende "Grundsteuerbremse" einführen, um die Einnahmen künftig "maximal konstant" zu halten und so weitere Mietsteigerungen zu vermeiden. Diese Forderung bringt die FDP in die nächste Sitzung des Stadtrates Lingen am Dienstag ein.