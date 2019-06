Lengerich . Die Samtgemeinde Lengerich wird in ihren Mitgliedsgemeinden Mitfahrbänke einrichten. Dies beschloss der Samtgemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig.

"Modernes Trampen" hatte Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn als griffigere Bezeichnung für diese spontanen Fahrgemeinschaften parat. Statt an der Straße zu stehen und den Daumen "rauszuhalten", bieten die Mitfahrbänke aber nicht nur Platz zum Sitzen. Klappbare Schilder mit Zielorten in der Samtgemeinde zeigen dem Pkw-Fahrer, wohin der potenzielle Fahrgast möchte.

Die Samtgemeinde beschäftige sich mit diesem Thema schon länger, sagte Lühn. Mitfahrbänke könnten die Mobilitär im ländlichen Raum verbessern. Der Samtemeindebürgermeister verwies auf ähnliche Beispiele in Nachbarkommunen. Der Samtgemeinderat kam überein, nach möglichen Standorten in den Gemeinden zu suchen. "In jeder Mitgliedsgemeinde soll so eine Bank stehen", sagte Lühn. Dies fördere auch die Vernetzung untereinander.

Rund 5000 Euro Kosten

Die Verwaltung hat die Kosten für das Vorhaben ermittelt, die sich für die Anschaffung der Bänke, Schilder, Öffentlichkeitsarbeit etc. auf rund 5000 Euro belaufen. Nach Angaben von Lühn könnte die Hälfte der Kosten vom Landkreis übernommen werden. Was die Schilder anbelangt, gibt es nach seinen Angaben ein Angebot des Christophoruswerkes aus Lingen.

Lühn verwies in diesem Zusammenhang außerdem auf Überlegungen, eine Art "digitale Mitfahrerbank" ins Leben zu rufen, eine Plattform im Internet, um Mitfahrgelegenheiten in der Samtgemeinde zu organisieren. Dazu passte die Möglichkeit auf Einrichtung sogenannter Wlan-Hotspots in der Samtgemeinde Lengerich. Die Samtgemeinde war bei Ausschreibungsrunden im Internet erfolgreich, bei denen es um die von der Europäischen Union im vergangenen Jahr gestarteten "Wifi4Eu"_Initiative ging.

Wie Lühn mitteilte, erhält jede der sechs Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde Lengerich einen Gutschein in Höhe von jeweils 15000 Euro, der zur Deckung von Geräte- und Installationskosten von Wifi-Hotspots bestimmt ist. "Wir haben fast überall Glasfaseranschlüsse bei öffentlichen Gebäuden, dort könnte man aufsetzen", erläuterte Lühn. Als konkretes örtliches Beispiel für einen solchen Wlan-Hotspot nannte er das Dorfgemeinschaftshaus in Langen. "Wenn sich eine solche Möglichkeit bietet, sollten wir sie nutzen", betonte Ratsvorsitzender Adolf Böcker, Bürgermeister in Bawinkel. Er dankte gleichzeitig der Verwaltung für deren erfolgreichen Bemühungen, an die EU-Fördermittel heranzukommen. Von einer "guten Sache" sprach auch Langens Bürgermeister Franz Uhlenberg.