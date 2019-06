25 Jahre Reholand: Ein Erfolg, der immer wieder neu errungen werden muss

Lingen. Ob die „Reholänder“ am Sonntag ein „volles Haus“ haben, wenn sie zum 25. Geburtstag einen Tag der offenen Tür veranstalten? Zu wünschen wäre es ihnen, denn als einer der wenigen sozialen Wirtschaftsbetriebe in Niedersachsen nicht nur noch da, sondern auch erfolgreich zu sein, ist ein guter Grund, um zu gratulieren.

Ein Erfolg, der immer wieder mühsam errungen werden muss, Monat für Monat. Da kommt es entscheidend auf die handelnden Personen an der Spitze an. Damals Günter Rohoff, heute Hermann-Josef Schmeinck und Alfons Hennekes, die immer wieder mit großer Hartnäckigkeit und Kreativität Ausschau halten nach Fördermöglichkeiten für Arbeits- und Qualifizierungsprojekte. Die neue Maßnahmen schneidern, um denen Chancen zu eröffnen, die auf dem Papier eigentlich kaum eine haben. Aber auch die Verantwortlichen in den einzelnen Berufsfeldern, Werk- und Arbeitsstätten bei Reholand, die insbesondere junge Menschen mitunter im wörtliche Sinne an die Hand nehmen, tragen mit zum Erfolg bei.



Dass Reholand bei der Dauerherausforderung eines sozialen Unternehmens, das auch wirtschaftlich funktionieren soll, nicht allein steht, ist der Stadt Lingen zu verdanken. Ihre Beteiligung als Mitgesellschafter dokumentiert, dass es nicht nur die Hochglanzbroschüren eines Wirtschaftsstandortes sind, die für sie zählen.