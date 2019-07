Lingen. Im Rahmen einer feierlichen Verabschiedung an den BBS Lingen Wirtschaft haben 19 ehemalige Auszubildende zur zahnmedizinischen Fachangestellten ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Fünf der Schülerinnen haben die Ausbildung um ein Jahr verkürzt und traten bereits nach zwei Jahren erfolgreich zur Abschlussprüfung an.

Die besten Ergebnisse der Abschlussprüfung der Zahnärztekammer Niedersachsen erzielten laut Pressemitteilung Mara Wichtrup und Colleen Murray, die zusammen mit der Schülerin Ellen Siegbert auch das beste Berufsschulzeugnis in Empfang nehmen konnten. Als Anerkennung erhielten sie vom Schulleiter Hans-Jürgen Grosse ein Buchpräsent. Grosse gratulierte den Absolventen und bedankte sich bei den Ausbildern in den Zahnarztpraxen und den Kollegen des Bildungsgangsteams unter der Leitung von Studienrat Stefan Lennartz für ihren Einsatz im Rahmen der Ausbildung der zahnmedizinischen Fachangestellten.

Ebenfalls dankte Grosse den Mitgliedern des Prüfungsausschusses der Zahnärztekammer für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Die Absolventen bat er um Unterstützung der nachfolgenden Jahrgänge von Auszubildenden, da sie einerseits noch ganz nah am Unterricht der Berufsschule sind und andererseits die Tätigkeiten und Erfordernissen der Praxis kennen.





Dr. Hartmut Schauer hob als stellvertretender Kreisstellenvorsitzender der Zahnärztekammer Meppen in seiner Rede die besondere Bedeutung der zahnmedizinischen Fachangestellten für den reibungslosen Ablauf einer Zahnarztpraxis hervor. Bevor die Zeugnisse an die ehemaligen Auszubildenden verteilt wurden, ließ der einzige männliche Absolvent Julian Overberg die letzten drei Jahre humorvoll Revue passieren, berichtete vom Unterrichtsalltag und bedanke sich im Namen der Klasse sowohl bei Ausbildern, Familien und Freunden als auch den Lehrkräften der BBS Lingen Wirtschaft. Die Zeugnisübergabe durch Dr. Schauer sowie Klassenlehrer Lennartz an die glücklichen Absolventen bildete den Höhepunkt und Abschluss der Feierstunde.

Die Absolventen:

Gentiana Brahimi (Zahnarztpraxis Dr. Rasing, Lingen), Ela Feldmann (Zahnzentrum Emsland, Twist), Anna Friedrich (Zahnarztpraxis Dr. Pollmeier, Lingen), Vivien Haut (Zahnarztpraxis Dr. Ritter, Lingen), Jacqueline Heck (Zahnarztpraxis Dr. Wortmeier und Dr. Börsting, Lingen), Jennifer Heidt (Zahnarztpraxis Kuballa, Twist), Annika Hessel (Zahnarztpraxis Dr. Rodekirchen, Meppen), Nina Köster (Zahnarztpraxis Dr. Barlage, Herzlake), Melanie Kremer (Zahnarztpraxis am alten Güterbahnhof, Meppen), Melisa Mehmetaj (Zahnarztpraxis Dr. Dr. Eißing und Dr. Dr. Vaal, Lingen), Colleen Murray (Zahnarztpraxis Dr. Busjan, Salzbergen), Julian Overberg (Zahnarztpraxis Dr. Korves), Johanna Schepergerdes (Zahnarztpraxis Dr. Korves), Jana Schubert (Zahnarztpraxis Meldau und Sowinski), Viktoria Schukowski (Zahnärzte am Schullendamm, Meppen), Anita Seib (Zahnarztpraxis Dr. Bröker, Lingen), Ellen Siegbert (Zahnarztpraxis Dr. Schauer, Lingen), Natalie Wagner (Zahnarztpraxis Freie-Leppich, Fürstenau), Mara Wichtrup (Zahnarztpraxis Dr. Wehlen, Meppen)