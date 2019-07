Lingen. Das Plattdeutsche Freilichttheater in Darme probt fleißig, denn am Freitag, 30. August, findet um 20.30 Uhr am Heimathaus die Premiere des plattdeutschen Stücks "Schwattes Gold" statt. Elf Erwachsene und sieben Kinder werden dann alles geben, um den Zuschauern einen heiteren Abend zu bereiten. Der Kartenvorverkauf beginnt am 8. Juli.

"Schwattes Gold - was ist denn da los, das klingt so nach Western werden die Leute sagen", lacht Frederik Hochheimer, dem die Inszenierung dieses Stückes obliegt. "Wahrscheinlich können sich die meisten nichts unter einem Emsland-Western vorstellen und dann noch auf platt. Aber dass es geht, beweist der Fünfakter, den wir nun auf die Bühne bringen", freut sich Hochheimer.

Zugrunde liegt der Film "Support your local sheriff" (Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe) von Burt Kennedy aus dem Jahr 1969. "Übersetzt habe ihn die Autorin Marie Yan aus Berlin und ins Plattdeutsche unsere Schauspieler", erzählt der studierte Theaterpädagoge, der aus Münster kommt und bereits zum zweiten Mal die Theatergruppe Heimatverein Darme bei ihren Aufführungen künstlerisch begleitet.

Voller Humor und gesundem Menschenverstand

"Eigentlich gibt es nur wenige lustige Western. Aber dieser alte Film steckt voller Humor und gesundem Menschenverstand, den wir gerne übernommen haben." Das bestätigt Hanni Heskamp in einem Gespräch mit unserer Redaktion. "Und wer uns kennt und liebt, der weiß, dass er sich wieder auf einen heiteren Theaterabend hier auf der Freilichtbühne an unserem Heimathaus in Darme freuen kann", betont sie.

"Was für den amerikanischen Western das Gold ist, übernimmt in unserem plattdeutschen Stück das Öl, dat schwatte Gold. Wir bleiben also in der Region. Und wie das meistens so ist, die einen werden reich aufgrund des Ölvorkommens und die anderen haben nichts davon", stellt Heskamp fest. So enstehen zwei Lager. Und das erfährt auch Ben März, der aus Amerika kommend in diesem kleinen emsländischen Dorf hängenbleibt, in dem es drunter und drüber geht. "Und wenn das Geld hier so fließt, könnte ich meine Reisekasse aufbessern", überlegt er und übernimmt den Job des Dorf-Sheriffs, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber das gestaltet sich nicht ganz so einfach, denn im Dorf gibt es neben den guten Menschen auch die bösen, zum Beispiel die Danbie-Bande. Und da braucht so ein Sheriff doch schon mal Hilfe.

Neben der Premiere am Freitag, 30. August, um 20.30 Uhr finden am Sonntag, 1. September, um 15 Uhr und um 20.30 Uhr sowie am Freitag und Samstag, 6. und 7. September, jeweils um 20.30 Uhr Aufführungen statt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 8. Juli. Karten sind zum Preis von 10 Euro bei der Sparkasse Darme und der Volksbank Darme zu erwerben.