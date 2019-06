Lingen. Am Stadion des SV Olympia Laxten stehn für Besucher des Freundschaftsspiels gegen den SV Meppen am Samstag, 29. Juni, 16 Uhr, keine Parkplätze zur Verfügung. Darauf weist Laxtens Vereinspräsident Henri Varel hin. Es werden jedoch Shuttle-Busse zum Stadion verkehren.

Rund 1300 Zuschauer erwartet

"Rund 250 Parkplätze sind bei der Firma Emco Bad GmbH am Hessenweg 53 vorhanden", sagt Varel. Von dort verkehrt ab 15.15 Uhr bis zum Anpfiff ein Shuttle-Bus zum Laxtener Stadion. Zurück fährt der Shuttle-Bus zwischen 17.45 und 18.45 Uhr. Weitere 75 Parkplätze befinden sich in fußläufiger Entfernung vom Stadion in der Straße Am Schallenbach beim Sprachheilkindergarten. "Die am Stadion vorbeiführende Diekstraße wird von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, zwischen der Lengericher Straße und dem Brockhauser Weg voll gesperrt", erläutert Varel weiter. Besucher des Spiels mit Gehbehinderung würden von den Parkplatzordnern jedoch gegen Vorzeigen ihres Schwerbehindertenausweises jedoch durchgelassen, versichert Varel weiter.

Fahrradfahrer können ihre Räder direkt neben dem Stadion auf Platz B des Sportgeländes am Hökehus abstellen. Gäste, die mit dem Zug anreisen, können um Lingener Omnibusbahnhof um 15.35 Uhr die Linie 21 des Lingener Stadtbus "Lili" nutzen und bis zur Haltestelle Pferdeweg fahren. "Karten für das Spiel gibt es noch an der ab 14.30 Uhr geöffneten Tageskasse", erklärt Varel. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Der Olympia-Präsident rechnet mit rund 1300 Zuschauern.