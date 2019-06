Lingen. Die Stadtwerke Lingen warnen vor unseriösen Werbeanrufen, die ihren Kunden einen vermeintlich günstigeren Tarif anbieten.

Laut Pressemitteilung der Stadtwerke haben Kunden in den vergangenen Tagen vermehrt Werbeanrufe von einer „Energie-Vertriebsgesellschaft“ erhalten. Diese gibt vor, im Namen der Stadtwerke Lingen anzurufen und erfragt Zähler- und Kundennummern, um den Wechsel in einen vermeintlich günstigeren Tarif zu ermöglichen.

Die Stadtwerke Lingen warnen vor derartigen unzulässigen Werbeanrufen. Bei den aktuellen Fällen kommen die Anrufe aus einem Callcenter. Angeblich seien die persönlichen Daten notwendig, um eine Preissenkung des Strom- und Gastarifes vorzunehmen. Mit den so ergatterten Daten veranlassen die Anrufer einen nicht gewollten Anbieterwechsel, warnen die Stadtwerke.

„Sollte es unbeabsichtigt zu einem Vertragsabschluss kommen, haben die Kunden ein Widerrufsrecht. Der Vertrag kann dann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden“, erklärt Ralf Büring, Geschäftsführer der Stadtwerke Lingen.

Es sei legitim, sich den günstigsten Anbieter zu suchen. Das sollte aber nicht unter Druck erfolgen. Deshalb raten die Stadtwerke keine Energielieferverträge an der Haustür oder per Telefon abschließen. Angebote sollten schriftlich angefordert werden. Persönlichen Daten sowie Kunden- oder Zählernummer sollten nicht an Dritte weiter gegeben werden. Wenn jemand unsicher ist, könne er sich an das Kundenzentrum der Stadtwerke Lingen, Telefon 0591 91200120 oder per Mail an kundenservice@stadtwerke-lingen.de wenden.