Lingen. Die Kunstschule Lingen präsentiert ihr neues Kursprogramm für das kommende Semester. Mit dem Schwerpunkt Ästhetische Bildung und der Freude am freien künstlerisch-kreativen Schaffen hat die Schule Lingen ab September wieder ein umfangreiches Angebot zusammengestellt - allerdings nicht am Universitätsplatz, sondern in der Gebrüder-Grimm-Schule.

"Das Seminargebäude am Universitätsplatz wird nach den neuesten Brandschutzvorschriften umfassend saniert und umgebaut", erklärte Rudolf Kruse als Leiter des Fachdienstes Kultur in einem Gespräch mit unserer Redaktion. "Man muss an die Substanz ran, um den Brandschutz wirklich auf den neuesten Stand zu bringen", machte Kruse deutlich. Gleichzeitig gebe es innerhalb des Gebäudes auch noch eine Umstrukturierung. Im Erdgeschoss werde ein multifunktionaler Werkraum mit Galerie entstehen. Die Büros werden im Gegenzug oben untergebracht.

Angebot wird aufrecht erhalten

Wegen der Bauarbeiten wird vorübergehend der Kursbetrieb in der ehemaligen Gebrüder-Grimm-Schule stattfinden, die von der Stadt Lingen zur Verfügung gestellt wurde. "Ab 8. Juli startet der Umzug und wir sind eine Woche nicht mehr erreichbar. Per Mail sind aber trotzdem Anmeldungen möglich," versichert die Kunstschulleiterin Annette Sievers. "Wir sind froh, dass wir geeignete Räume bekommen haben und das komplette Angebot aufrecht erhalten können", freute sie sich. Lediglich die Töpferkurse müssten unterbrochen werden, da kein Brennofen in den neuen Räumen vorhanden ist. Dafür gibt es unter der Leitung der Bildhauerin Julie Kopp ein Angebot plastisches Gestalten. Das neue Umfeld bietet neben geeigneten Räumlichkeiten auch ein Außengelände und Parkmöglichkeiten vor der Tür, sodass bis zum Wiedereinzug in das Kunstschulgebäude im Sommer 2020 alles andere beim Alten bleiben kann.



Kunstschulfreunde können gespannt sein auf vielfältige Kurse, Werkstätten und Aktionen für alle Altersgruppen in Lingen und den Außenstellen in Baccum, Emsbüren und Spelle. Die Teilnehmer haben hier die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre und ohne Leistungsdruck mit unterschiedlichen Gestaltungsmitteln und Techniken kreativ zu werden, zu experimentieren, mit anderen zu interagieren und sich zu entfalten. Auch die Fortbildung zur Fachkraft Ästhetische Bildung wird im Oktober fortgesetzt.



"Obwohl die Kurse nun außerhalb stattfinden werden, nimmt die Kunstschule noch an den Festivitäten, die regelmäßig auf dem Universitätsplatz stattfinden teil", betonten Annette Sievers und Rudolf Kruse. Dazu gehören unter anderem das Fest der Puppen im September, die Kinderbuchwoche im Herbst und auch der Winterzauber mit den Fensterstimmen. Für diese Veranstaltungen würden die Bauarbeiten unterbrochen, sodass die Räume genutzt werden können, versicherte Kruse.

Eine zweite große Veränderung ist personeller Natur: nach 34-jähriger Tätigkeit wird Mechthild Metsahel zum 30. September in den Ruhestand gehen. "Mechthild Metsahel war all die Jahre mit großem persönlichem Einsatz, viel Kompetenz und Herz in der Kunstschule tätig", betonte Annette Sievers. Die Kunstschule freue sich aber auch, dass sie mit Juliane Plesmann eine ausgezeichnete Nachfolgerin als Assistenz der Kunstschulleitung gewinnen konnte. Sie habe bereits als Dozentin und Außenstellenleiterin in Spelle gearbeitet und werde sich nun in ihren neuen Arbeitsbereich einarbeiten, den sie dann zum Oktober voll übernehmen soll.

Kurshefte liegen in öffentlichen Einrichtungen aus und können auch im Internet unter www.kunstschulelingen.de eingesehen werden.

