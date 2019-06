Lingen. Der Zirkus „Augustine“ des TPZ tritt im Rahmen des Kultour-Sommers des Landkreises an verschiedenen Orten im Emsland auf. Die jungen Artistinnen zeigen eine Zirkuscollage über die Faszination der Bewegung, des Miteinanders und des Empfindens von Glück. Es sind Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm „Faszination Sehnsucht“.

Bei einer der letzten Proben vor der Sommertour ist noch kein Lampenfieber spürbar. Die zwölf Artistinnen versammeln sich in der Werkstattbühne des TPZ, schieben die Kulissen auf die Bühne, holen die Requisiten und Kostüme und machen schon mal ein paar akrobatische Übungen zum Aufwärmen, auch wenn das an dem heißen Sommertag nicht unbedingt nötig ist. Die Leiterin der Gruppe Meike Blunk klatscht in die Hände. „So, Mädels! Es geht los!“

Alle verschwinden hinter den Kulissen, Musik erklingt. Die Mädchen kommen hervor, schlendern über die Bühne, es wirkt wie eine zwanglose, zufällige Begegnung. Dann sind sie wieder weg, hinter den Kulissen fliegen bunte Bälle. Das weckt die Neugier: Was passiert jetzt? Es folgt eine Jonglagenummer und Ballläuferinnen, dann eine Szene mit Diabolos und einer Rhythmusgruppe.





Die einzelnen Szenen erzählen kleine Geschichten. Das Geschehen spielt sich vor einem Haus ab. Die Mädchen treffen sich dort zufällig und lassen sich durch Begegnungen und Gegenstände zum Mitmachen inspirieren. Eine „Wäscheleine“ lässt sie ihre Geschicklichkeit auf dem Seil testen, große Bälle und Einräder laden dazu ein, draufzuspringen und auszuprobieren, ob sie darauf balancieren können. Es geht um die Sehnsucht nach dem Miteinander, dem Austausch mit anderen, nach gemeinsamem Tun. Eindrucksvoll ist dies in der Akrobatiknummer zu sehen, wenn die Mädchen zum Schluss eine große Pyramide bilden. Da sind sie voll aufeinander angewiesen.





Die Collage dauert nur eine gute halbe Stunde, aber sie beinhaltet eine beeindruckende Vielfalt zirzensischer, darstellerischer und tänzerischer Formen. Den jungen Artistinnen im Alter von elf bis 18 Jahren ist anzusehen, dass sie in der Gruppe beheimatet sind. Ihre Körperbeherrschung und Bühnenpräsenz sind beeindruckend, sie sind hervorragend aufeinander eingespielt. Einige sind schon sehr lange dabei, zum Teil länger als ihr halbes Leben. Die 18-jährige Miriam macht seit 13 Jahren beim Zirkus mit, Lina (16) seit zehn und Merle (15) seit neun Jahren. Aber auch die elfjährige Lea und die zwölfjährige Evelyn, die erst seit einem Jahr bei „Augustine“ mitwirken, sind vollständig in das Programm integriert.

Meike Blunk hat die Nummern so konzipiert, dass die Mädchen je nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten beteiligt sind. Seit März üben die „Augustinerinnen“ für die Sommertour und freuen sich darauf, ihre Collage vor Publikum zu präsentieren. Nach den Aufführungen bieten die Artistinnen einen Mitmach-Zirkus an. Unter ihrer Leitung dürfen Kinder und Jugendliche selbst Akrobatik, Seiltanz, Jonglage und Balance-Techniken ausprobieren.

Termine der Auftritte des Zirkus „Augustine“:

1. Juli, 10 Uhr: Surwold, Kommunikationszentrum

2. Juli, 10 Uhr: Sögel, Kindergarten

3. Juli, 14.30 Uhr: Rhede, Landwirtschaftsmuseum

4. Juli, 14.30 Uhr: Spelle, Aula der Oberschule