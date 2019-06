Lingen. Fast ein Jahr waren die hölzernen Herren des "Gruppenfotos" der Künstlerin Ulrike Enders nicht an ihrem Platz am Pulverturm. Der "Zahn der Zeit" hatte kräftig an ihrer Substanz genagt. Nun stehen sie wieder am alten Platz, frisch restauriert, den Blick in Richtung Innenstadt gerichtet.

"Ich hoffe, dass die Menschen, die hier vorbeigehen, merken, dass etwas anders ist", sagte die Künstlerin nachdem ihre Skupturen wieder an Ort und Stelle verankert waren. Schon früh war Ulrike Enders an diesem Morgen zusammen mit dem Lingener Bauhof zusammengetroffen, um die fünf Herren in schwarzen Anzügen wieder an ihren Platz hinter dem Pulverturm zu bringen, den sie seit 1989 inne haben. "Die Feuchtigkeit im Boden hatte das Holz faulen lassen, sodass sie keinen sicheren Stand mehr hatten", sieht Enders einen der Gründe für die Restaurierung. Damit das nicht so schnell wieder passiert, stehen die Skulpturen nun mit Pfostenträgern in einem Kiesbeet.

Auch in Sachen Farbe und Beschichtung hat sich die Bildhauerin etwas einfallen lassen und Rat von einem Tischler geholt, denn andere Stellen zeigten ebenfalls Abnutzungerscheinungen durch Witterungseinflüsse wie Wärme, Regen und Frost. "Ich habe die Figuren erst zwei mal imprägniert und dann Landhausfarbe aufgetragen. Das sollte möglichst die nächsten 30 Jahre halten", hofft sie. Zwischendurch werde sie immer mal wieder aus ihrer Heimatstadt Hannover nach Lingen kommen und nach ihren Skulpturen im öffentlichen Raum schauen.

Ohnehin ist Lingen für sie "das Tor zur Welt". Denn unmittelbar nachdem die Figuren ihren Platz erhalten hatten, bekam sie völlig unerwartet eine Einladung zu einem Bildhauersymposion in Japan. Eine Erfahrung als einzige Frau unter Männern, die sie nicht vergessen wird. "Offenbar hatte jemand meine Arbeiten in Lingen entdeckt", vermutet sie. Ebenfalls über Lingen bekam sie eine Einladung nach New York zur Künstlerin Liz Bachhuber.

"Wir freuen uns, dass die Figuren nun wieder da sind, und wir das Geld für die Restaurierung in den Haushalt einstellen konnten", erklärte Lingens Stadtkämmerin Monika Schwegmann beim Termin der offiziellen "Wiederaufstellung". Ebenso wie Kunsthallendirektorin Meike Behm bedauerte sie, dass Heiner Schepers, der vor rund 30 Jahren diese und weitere Skulpturen im öffentlichen Raum initiiert hatte, nicht anwesend sein konnte.

Während Ulrike Enders noch von ihren Tätigkeiten erzählt, nähert sich eine Schulklasse der Grundschule Brögbern, die einen Tagesausflug in die Stadt macht. Sie nutzt gleich die neue Kulisse für ein Klassenfoto. "Wer hat die denn gemacht?" fragen sie neugierig. Mit Ulrike Enders' Anwort: "Ich war das", haben sie wohl nicht gerechnet. Immerhin ein kurzer Kommentar: "Echt cool".