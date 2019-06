Lingen. Besonderen Besuch haben jüngst die Kinder der Sportklasse des Gymnasiums Georgianum in Lingen gehabt: Der Lingener Stefan Wessels, ehemaliger Profifußballer und Schüler des Johanneums, war bei ihnen zu Gast.

Der ehemalige Torwart vom FC Bayern München und dem 1. FC Köln vermittelte den Kindern durch das Konzept der Heidelberger Ballschule variantenreiche Übungen und Spiele mit dem Ball und berichtete aus seinem Leben als Fußballprofi.

Er zeigte sich begeistert von der Sportklasse: „Eine Sportklasse hätte ich mir hier früher auch gewünscht.“ erzählte Wessels, der selbst am Johanneum, das 2010 mit dem Georgianum verschmolz, sportlich aktiv war. Mit dem Fußballteam schaffte er seinerzeit den Einzug ins Bundesfinale von "Jugend trainiert für Olympia" und wurde in Berlin von 16 Teams Neunter. Nach seinem Wechsel vom TuS Lingen zum FC Bayern München spielte Wessels sogar in der Champions-League.

Von seinen Spielen und Übungen waren die Kinder begeistert. „Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Selten hat man so viele engagierte und sportlich talentierte Kinder auf einmal“, so Wessels, der heute in Osnabrück lebt. Der ehemalige Fußball-Profi, der die Ballschule in Osnabrück leitet, hat zwei Kinder. Durch seinen ältesten Sohn kam er auf die Idee sich ausführlicher mit der Vermittlung von Ballspielen zu beschäftigen. „Ganz wichtig ist im Kindesalter eine vielfältige Ausbildung“, so Wessels.

Zum Abschluss bedankten sich die Kinder der Sportklasse mit einem von allen Kindern unterschriebenen Fußball für den Besuch und die vielen Einblicke. Auch holten sich viele der Fünftklässler noch ein Autogramm.