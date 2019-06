Gronau. Zum sechsten Mal in Folge hat das Centralkino Lingen den Kinoprogrammpreis der Film- und Mediengesellschaft Nordmedia gewonnen.

Der Preis wird jedes Jahr für ein hervorragend gestaltetes Jahresprogramm verliehen, und in diesem Jahr fand die Veranstaltung in Gronau (Leine) statt. 58 gewerbliche und nichtgewerbliche Filmtheater und Spielstellen aus Niedersachsen und Bremen sind mit einem Kinoprogrammpreis der Nordmedia ausgezeichnet worden. Als Preispatin überreichte Schauspielerin Marleen Lohse die Urkunden an die Kinobetreiber.

Seit Gründung der Nordmedia im Jahre 2001 werden Kinos aus Niedersachsen, Bremen und Bremerhaven mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet. Bei der Auswahl der Preisträger wird der Einsatz von deutschen und europäischen Filmen, Sondervorstellungen, Filmkunst- und Kinderfilmen bewertet, unter Berücksichtigung der Zuschauerzahlen, der Lage des Kinos und ihrer Konkurrenzsituation.

Ziel der Auszeichnung ist die Erhaltung und Förderung der Kinokultur in Niedersachsen und Bremen. Die Entscheidung über die Preisvergabe erfolgt durch eine fünfköpfige Jury, die vom Kinobüro Niedersachsen/Bremen benannt wird. Nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäffer erklärte: „Die Kinolandschaft ist geprägt durch qualitativ hochwertige Programme, die dank des hohen Engagements der Kinomacher einen sehr wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt nicht nur in den Städten sondern besonders auch auf dem Lande leisten."