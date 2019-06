Chöre spenden für Tafel Lingen: Stimmige Entscheidung

Lingen. Die Lingener Chöre treffen nicht nur im wörtlichen Sinne den Ton. Auch bei der Auswahl des Adressaten für den Erlös aus dem Doppelkonzert im Theater ist ihre Entscheidung stimmig. Die Tafel Lingen kann das Geld derzeit sehr gut gebrauchen.

Seit 2017 verzeichnet sie aufgrund von Kundenrückgängen große Defizite. Das ist kein Lingener Problem, denn in anderen Tafeln im Emsland, wie zum Beispiel in Papenburg, sieht es nicht anders aus. Dass die Kreisverwaltung und die Mehrheit im Fachausschuss kürzlich einem Antrag auf Zuschusserhöhung für die Tafeln im Emsland nicht zustimmen wollten, ist gleichwohl verständlich. Mit einer Förderung von insgesamt 15000 Euro pro Jahr liegt der Landkreis Emsland im Raum Weser-Ems mit großem Abstand an der Spitze.



Dass die Tafel Lingen mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Kräften einen hervorragenden Ruf hat, was ihre fachliche und soziale Kompetenz anbelangt, würdigen die Lingener Chöre zehntausendfach. Die Tafel muss und wird deshalb weiter vor allem auf Spenden setzen und die Werbetrommel rühren – nicht für sich, sondern für die Kunden, die kommen oder wiederkommen werden. Denn Anspruchberechtigt sind mehr als die, die beim Tafeleinkauf ihren schmalen Geldbeutel für andere Ausgaben schonen.