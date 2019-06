Tiertransporter auf A31 in Brand: Neun Kälber sterben CC-Editor öffnen

Auf der Autobahn 31 in Höhe der Anschlussstelle Lingen ist am Montagabend auf einem Tiertransporter Einstreu in Brand geraten. Foto: dpa

Lingen. Auf der Autobahn 31 in Höhe der Anschlussstelle Lingen ist am Montagabend auf einem Tiertransporter Einstreu in Brand geraten. Neun der insgesamt 92 Kälber starben bei dem Feuer.