Lingen. Die überregionale Heimvolkshochschule und Katholisch-Soziale Akademie Ludwig-Windthorst Haus (LWH) in Lingen startet bei sommerlichen Temperaturen in das Wintersemester 2019.

In einer Auflage von 6500 Exemplaren und 132 Seiten ist das Programmheft mit 180 erläuterten Veranstaltungen erschienen, gestaltet von der Leitung und acht Studienleitern aus über 800 Angeboten des Hauses zu den Themenbereichen Theologie und Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Umweltbildung, Pädagogik, Lehrerfortbildung, Kommunikation, Gesundheit und Kultur.



Dr. Michael Reitemeyer, Leiter des LWH erläuterte den erfolgreichen Stand der Entwicklung des Hauses unter anderem durch eine konstante Nachfrage nach den Angeboten in den vergangenen Semestern und Wiederbesetzung des Rektors der Hauskapelle mit Dr. Kallarakkal.

Auch überregionale Themen

„Wir greifen Diskurse zu regionalen und überregionalen Themen auf und stellen die relevanten Fragen“ heißt es im Leitbild des LWH und dies wird im Programm Herbst 2019 als Halbjahresthema „Umweltsorgen“ fokussiert. Sorgen um die Schöpfung sollen benannt, politische Perspektiven aufgezeigt und Handlungsperspektiven eines jeden Einzelnen entwickelt werden. „Eigentlich kein neues Thema für uns“ führte Reitemeyer aus, denn das bereits bestehende Leader-Projekt in Sachen Umweltbildung biete erste Ansätze wie eine Ausbildung zum Naturführer.

Ökologischer Fußabdruck

Veronika Schniederalbers stellte Angebote für Schulen und Interessierte vor, die ausgehend von den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nation, die Fragen nach dem eigenen ökologischen Fußabdruck und dem möglichen Konsumverhalten stellen. Michael Brendel erläuterte das Angebot zu weiteren Facetten des Themas wie die Frage nach Klimaflüchtlingen, nach Insektensterben und unsere Verantwortung zur Nachhaltigkeit an Akademieabenden mit renommierten Fachleuten.

Auch wenn dank des starken gesellschaftlichen Engagements die Klimapolitik in den Mittelpunkt gerückt wurde stellt das Programm des LWH weitere Diskurse zu Gesellschaft und Generationen auf den Prüfstand. „Wann ist der Mann ein Mann“, vorgestellt von Markus Wellmann richtet sich an Beratende aus Erziehung, Bildung und sozialen Betrieben und stellt alte und neue Rollenbilder zur Diskussion. Agnes Kläsener hat einen Projekttag für Schüler entwickelt, an dem es um den Alltag in der DDR geht. Stefan Botters geht mit Fachleuten der Frage nach Barrierefreiheit von Gebäuden nach und erforscht, warum Tanz ein Mittel sein kann, trotz einer Behinderung einen künstlerischen Ausdruck zu gewinnen.

Rollenwechsel in der Leitung einer Kita kann Fragen aufwerfen, die in einem Angebot, entwickelt von Katharina Menke, beantwortet werden. In der Lehrerfortbildung wird ein Fachtag mit dem Thema Koran im Zentrum stehen und Judith Hilmes hat entwickelt, wie man gelassen in der Schule mit Problem-Eltern umgehen kann.

Anmeldungen ab sofort

Anmeldungen sind ab sofort möglich denn das abwechslungsreiche Programm ist unter www.lwh.de bereits jetzt auch zum Herunterladen veröffentlicht und die Anmeldeformulare freigeschaltet. Die Studienleiter stehen für Beratung zur Verfügung.