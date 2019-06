Lingen. Rund 30.000 Musikbegeisterte wollen in den nächsten Tagen zum Open-Air-Gelände an der Emslandarena, um in Lingen Sting (Mittwoch), Mark Forster (Freitag) und Kontra K (Samstag) zu erleben. Doch um dort möglichst entspannt anzukommen, gilt es Einiges zu beachten.





Vorab: Mit dem Auto sollte man nicht vorfahren wollen, denn Parkplätze wird es rund um die Emslandarena nicht geben. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass auch ein kurzer Halt in unmittelbarer Nähe zum Open-Air-Gelände zum Ein- und Aussteigen lassen nicht möglich sein wird.

Das geht mit Straßensperrungen einher: Die Darmer Hafenstraße wird nach Auskunft der Lingener Stadtverwaltung bis einschließlich Samstag gesperrt. Die Lindenstraße, die an dem Arena-Gelände vorbei führt, ist an den Open-Air-Tagen (26., 28. und 29. Juni) einseitig (stadteinwärts) von jeweils 15 bis 24 Uhr gesperrt - so können beispielsweise von der Innenstadt aus Anwohner zu ihren Wohnungen und Kunden zu Geschäften dort kommen. Je nach Verkehrslage ist eine beidseitige Sperrung allerdings möglich, die Polizei regelt dies.

Anreise per Auto

Wer auf sein Auto nicht verzichten mag oder kann, der sollte die Anschrift "Zur Kiesgrube, 49811 Lingen" ins Navigationsgerät eingeben. Denn dies führt zum 3700 Autos fassenden Parkplatz auf dem Gelände des künftigen "Synergy Park Lühn" an der Bundesstraße 70 gegenüber der Firma Rosen.





Von dort fahren bis zu zehn behindertengerechte Gelenkbusse die Besucher zum Open-Air-Gelände - und auch wieder zurück. Pro geparktem Auto kostet das 5 Euro - unabhängig von der Anzahl an Personen, die mitgefahren sind.

Ausnahme: Menschen mit Handicap

Rollstuhlfahrern und Menschen mit Handicap ermöglicht das Team der Emslandarena, nahe des Open-Air-Geländes zu parken. Diese sollen über die Alte Rheiner Straße zum Parkplatz Nord der Emslandhallen fahren und sich beim Sicherheitspersonal am Zugangstor ausweisen - dafür gibt es dann einen kostenfreien Parkplatz am Gelände und nach einer Meldung am Haupteinlass auch einen bevorzugten Einlass samt Wegweisung zum Podest für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Handicap.

Taxen und Bringdienste

Wer sich von einem Taxi, Bekannten oder Verwandten zum Konzert bringen lässt, dem empfehlen die Organisatoren, sich beim Lingener Bahnhof abzusetzen zu lassen und den knappen Kilometer bis zum Gelände zu laufen. Nach einem etwa 15-minütigen Fußmarsch ist man da, der Weg soll ausgeschildert sein.

Entspannt mit dem Fahrrad

Nicht nur das Wetter lädt dazu ein, Sting, Mark Forster und Kontra K mit dem Fahrrad einen Besuch abzustatten. Denn Radler können bis auf den nördlich der Emslandhallen gelegenen Parkplatz fahren - dies ist über die Alte Rheiner Straße und die Lindenstraße möglich.





Dort stehen nach Angaben des Emslandarena-Teams ausreichend bewachte, kostenfreie Abstellplätze bereit. Wer ein besonders hochwertiges Fahrrad sein Eigen nennt, kann dieses dort auch an einer Abgabestation deponieren. Das kostet 2 Euro pro Rad.

Mit Bus und Bahn

Die Organisatoren der Emslandarena selbst empfehlen, zu den Open Airs mit den regulären Buslinien anzureisen. Innerhalb der Stadt sind dies die Lili-Busse. Um die größere Menge an Fahrgästen aufzunehmen, werden in Absprache mit der Verkehrsgemeinschaft Emsland-Süd (VGE-Süd) größere Busse eingesetzt. Und auch für die Abreise ist der Bus eine gute Option: Die VGE-Süd richtet eine zusätzliche Abfahrtzeit um 23.35 Uhr am Lingener Busbahnhof ein.

Auch per Zug ist laut Emslandarena eine entspannte An- und Abreise möglich. Die Westfalenbahn wird neben den normalen Zügen zu den Spitzenzeiten Doppelwagen für die Regionalexpress-Linie RE 15 einsetzen. Der normal geltende Fahrplan ermöglicht auch nach Konzertende eine Abreise mit der Westfalenbahn nach Rheine und Münster (Umsteigebahnhöfe) sowie nach Norden in Richtung Meppen und Emden. Der letzte RE 15 in Richtung Münster fährt laut Fahrplan um 23.27 Uhr ab dem Lingener Bahnhof, in Richtung Emden um 23.13 Uhr. Wer nur bis Meppen muss, kann auch noch den Regionalexpress um 0.17 Uhr nutzen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kreisstadt endet.