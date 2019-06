Lingen. Zum siebten Mal luden die Musikgruppen des Franziskusgymnasiums zum traditionellen Konzert kurz vor dem Schuljahresende unter freiem Himmel ein. Das Wetter spielte mit und lockte viele Gäste bei strahlendem Sonnenschein auf den Rasenplatz hinter das Oberstufengebäude.

Laut Mitteilung der Schule boten die Bigband, die Schulband „Francis‘ Finest“ und die African Drums unter der Leitung der Musiklehrer Stefan Pohlmann, Ralf Jost-Westendorf und Emanuele Wellenbrock-Roters ein großartiges Programm aus Klassikern, aktuellen Chartstürmern sowie traditionellen Rhythmen. Den Beginn machte die Bigband, in der bereits die ersten Solisten glänzen konnten. Die African Drums ziehen durch aufwendige Bühnenauf- und abgänge traditionell große Aufmerksamkeit auf sich, sodass sowohl für das Ohr als auch fürs Auge viel geboten wird. Als ein besonderes Highlight ist hier „Sisi Ni Watoto“ zu nennen, bei dem die Schüler aus der African Drum AG, der Unterstufenchor, Klavier und eine Penny Whistle – eine Flöte, welche man in Afrika und auch in Irland musikalisch verankert – zu sehen und hören waren. „Francis‘ Finest“ trumpfte einerseits mit verzerrten Gitarren auf, sie bewiesen jedoch auch, dass Balladen wie „Helium“ auch nicht im Repertoire einer Rockband fehlen dürfen.







Neben den musikalischen Leckerbissen konnte das Publikum während des Konzertes und in der Pause eine Rundum-Verpflegung genießen: es gab Grillwürstchen, vegetarische Wraps, Softdrinks, Cocktails und vieles mehr. Seit Jahren übernimmt die Schülervertretung mit Peter Lammerich als verantwortlicher Lehrer diese anspruchsvolle Bewirtung. Mit einem Teil des Erlöses wird sogar eine Patenschaft eines Kindes in Uganda unterstützt.

Auch im zweiten Teil des Konzertes erklangen viele Highlights. Die African Drums spielten ein Eigenarrangement der „älteren Trommler“, welches für große Bewunderung sorgte. Die Bigband zeigte ihre Souveränität im Voicing, vor allem bei „Feeling Good“ und „Surfin‘ USA“.





Für einige Schüler war dieses Konzert ihr letztes an der Schule, da sie wenige Tage zuvor ihre Abiturprüfungen abgelegt hatten. Ihnen galt besonderer Dank für ihre langjährige Treue – teilweise schon seit der fünften Klasse. Der stellvertretende Schulleiter Karl-Heinz Ossing lobte den Einsatz aller involvierten Schüler, die kurz vor den Ferien noch ein so anspruchsvolles und mitreißendes Programm präsentierten. Dieses Lob und der große Applaus des Publikums spornte die Bigband noch zur abschließenden Zugabe „Seven Nation Army“ an, mit welchem viele Zuhörer sicherlich einen Ohrwurm für den Heimweg spendiert bekamen.