Emsbüren. Im Rahmen der Veranstaltung "Herzogs Midsummer" in Emsbüren ist eine als Aluminium gefertigte Skulptur enthüllt worden, die die Skyline von Emsbüren und der Ortsteile zeigt.









An den längsten Sommertagen des Jahres hielt das Marktspektakel „Herzogs Midsummer“ im Emsbürener Ortskern, was sein Name versprach: Ein sonnenverwöhntes Erlebnisevent mit lokalem Charakter, musikalischen und unterhaltsamen Genüssen sowie einem entspannten Einkaufsvergnügen. Mit der publikumswirksamen Einweihung seiner eigenen Skyline ist Emsbüren zudem ab sofort um eine Attraktion reicher.

Die zweite Auflage des Emsbürener „Herzogs Midsummer“ ist eine Gemeinschaftsleistung von HHG, Gemeinde und Citymanagement. Zwei Tage luden Klein und Groß zum Bummeln, Begegnen, Erleben, Entdecken, Genießen und Feiern ein.

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen bester Live-Musik „made in Emsbüren“ und die Nachtschwärmer flanierten gechillt zwischen den zwei Bühnen. Zum fulminanten Abschluss entzündete sich ein farbenprächtiges Feuerwerk, dessen sprühende Funken den lauen Sommerhimmel erleuchteten. Der bunte und verkaufsoffene Familiensonntag bewies eindrucksvoll die Emsbürener Vielfalt und zum „1200“-jährigen Jubiläum machte die Gemeinde ihrer Bürgerschaft und auch sich selbst das größte Geschenk: Eine beeindruckende Skyline Emsbürens, in der sich alle acht Ortsteile wiederfinden.







Publikumswirksam enthüllt wurde das Kunstwerk durch Bürgermeister Bernhard Overberg sowie den Herzog und seinen Kumpan. Anschließend stellte die Geistlichkeit die neuen Eyecatcher zu den Klängen des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr unter den Segen Gottes. Am inmitten des Ortskerns liegenden Kreisverkehr auf Höhe der Bäckerei Sabel wird die aus langlebigem Aluminium gefertigte Skyline ab sofort die Attraktivität der prosperierenden Gemeinde wirkungsvoll präsentieren.