Verpflichtet fühlt sich die SPD Emsland dem Leitspruch von Willy Brandt: "Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten." Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Die SPD im Emsland lässt sich von den Turbulenzen in der Bundes-SPD nicht beirren und setzt darauf, bei den Kommunalwahlen 2021 mehr Rot in die Rathäuser und den Kreistag zu bringen. Dies Signal geht vom SPD-Kreisparteitag in Lingen aus. Ein Kommentar.