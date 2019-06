Foto: Richard Heskamp

Lingen. Gleich zwei Einbrüche hat es in der Nacht zu Samstag an der Kaiserstraße in Lingen gegeben: Täter drangen sowohl in die Büros des Studiendekans auf dem Campus Lingen ein, als auch in die Räume des Radiosenders Ems-Vechte-Welle in der angrenzenden Halle IV. Der Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.