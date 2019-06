Bewohner sind die Gewinner im Lingener Alloheim-Verfahren

Lingen. Die größten Gewinner des Verfahrens vor dem Lingener Amtsgericht waren dort gar nicht vertreten: Es sind die Bewohner des Alloheims im Emsauenpark.

Denn das Verfahren hat die dem Heim von der Stadt Lingen gemachten Vorwürfe im Wesentlichen bestätigt und dafür gesorgt, dass die bei zwei Prüfungen im Jahr 2018 festgestellten Mängel endlich beseitigt worden sind.



Traurig ist allerdings, dass es erst des Erlasses eines Bußgeldbescheides bedurfte, um wirklich Bewegung in die Einrichtung zu bringen. Und dass Kontrollinstanzen innerhalb der Alloheim-Gruppe auf mehreren Ebenen versagt haben, wie das Gericht dank seiner äußerst gründlichen Arbeit festgestellt hat, trägt nicht gerade zu wachsendem Vertrauen in die wiederholt in der Kritik stehende Einrichtung und die Alloheim-Gruppe insgesamt bei.

Die Stadt hat mit den Alloheim-Geschäftsführern vielleicht die falschen Personen ins Visier genommen. Ihr Ziel, die Situation der Bewohner im Alloheim zu verbessern, hat sie jedoch erreicht. Dies vor allem dank Karin Krieger und Erwin Heinen, die im Rathaus für die Heimaufsicht zuständig sind.