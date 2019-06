Lingen. Die Stadt Lingen ist froh, dass der Bund der Verlegung der Bundesstraße 213 auf die Ulanenstraße zugestimmt hat. Damit soll insbesondere der überregionale Verkehr umgelenkt und der Stadtteil Damaschke entlastet werden. Das hat Stadtbaurat Lothar Schreinemacher in einem Gespräch mit der Redaktion unterstrichen.

