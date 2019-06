Auch die CDU-Fraktion im Lingener Stadtrat fordert entschiedene Maßnahmen, um den Klimawandel einzudämmen. Foto: Peter Zschunke/dpa

Lingen. Die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen sieht die CDU-Fraktion im Stadtrat Lingen als Aufgabe von höchster Priorität an. Auf Initiative der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird sich der Rat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 2. Juli, um 16 Uhr im Rathaus mit dem Thema Klimanotstand befassen.