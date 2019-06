Sperrungen wegen Open Airs in Lingen bereits ab Montag CC-Editor öffnen

Mit dem Auto kommt man nicht zum Open-Air-Gelände an der Emslandarena. Foto: Richard Heskamp

Lingen. Aufgrund der Open Airs auf dem Festplatz an der Emslandarena werden zwei Straße in Lingen gesperrt: Die Darmer Hafenstraße ist ab Montag, 24. Juni 2019, für eine Woche nicht passierbar, die Lindenstraße an den Konzerttagen auf Höhe der Arena.