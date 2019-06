Lingen. Axel "Aki" Bosse gilt als "Urgestein" der deutschsprachigen Indie-Szene. Jetzt tourt er mit seinem aktuellen Album "Alles ist jetzt" durch Deutschland. Die Emslandarena hat es geschafft, dass Bosse in Lingen Halt macht.

Sein letztes Album „Engtanz“ stieg als erstes seiner Alben ebenfalls direkt auf Platz eins in die deutschen Albumcharts ein. Der Vorgänger „Kraniche“ ist mit GOLD dekoriert. In Zeiten schwindender Verkäufe, zunehmender Schnelllebigkeit und Fokussierung auf „Songs“ noch über 100.000 Alben zu verkaufen: eine Seltenheit. Auch wenn die Gitarren und der schnoddrige Gesang – wie zu seiner Anfangszeit vor 20 Jahren – passé sind, steckt im aktuellen Album "Alles ist jetzt" mehr vom "alten" Bosse drin, als zunächst scheint. Zwar klingt die Musik des mittlerweile 39-Jährigen heute wesentlich seichter, doch ist er sich inhaltlich treu geblieben.

Statements gegen Nazis und Wutbürger

Bosse strotzt vor frischen musikalischen Ideen, unnachahmlichem Wortwitz und bemerkenswerter Tiefenschärfe in seinem Blick auf die Dinge. Er wirbelt auf. Künstlerisch, thematisch, emotional. Es ist vor allem auch seine Haltung und Glaubwürdigkeit, die Identifikation schafft. Als politischem Menschen erscheint es ihm untragbar, diesen nicht in seiner Musik zu kommentieren. Das Album "Alles ist jetzt" ist gespickt mit klaren Statements gegen Nazis und Wutbürger und etabliert Bosse als wohltuende Ausnahme im weichgespülten Deutschpop. Nicht zum ersten Mal: Seit Jahren setzt sich Bosse für Humanität und Hilfsbereitschaft ein. Zur „Sonntagssause“ 2016 wurden 300 Flüchtlingshelfer eingeladen, Band und Crew spielten ohne Gage. Die Einnahmen in Höhe von 31.200 Euro wurden an Pro Asyl und an Hanseatic Help gespendet.

Keine opulente Bühnenbesetzung

War es auf dem Album „Engtanz“ noch die Lust am Volumen, an Streichern und Bläsern, auf der „Leise Landung“-Tour zum „Kraniche“-Album eine opulente Bühnenbesetzung mit elf Musikern und 48 Instrumenten, so ist es auf dem neuen Album die entdeckte Lust an der Leichtigkeit, mit der die Songs ihre Duftmarke setzen. Erst im März diesen Jahres begeisterte Aki Bosse 55.000 Besucher bei 15 Konzerten. Neben Auftritten auf Festivals wie dem Hurricane, Southside oder dem Sziget in Ungarn und dem Open Air St. Gallen in der Schweiz stehen auch eigene Open Airs in Jena, Dresden und Braunschweig an.

Bosse verlängert Tour

Jetzt legt Bosse nach: Der Livezyklus zu seinem aktuellen Nummer-1-Album „Alles Ist Jetzt“ wird ins Jahr 2020 verlängert. Am Samstag, 25. Januar 2020, kommt er für ein Konzert nach Lingen. Tickets gibt es im Presale ab Mittwoch, 26. Juni 2019, ab 9 Uhr auf eventim.de. Der offizielle Vorverkauf startet am Samstag, 29. Juni 2019, 9 Uhr. Karten gibt an allen bekannten Vorverkaufsstellen – auch in den Geschäftsstellen der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung.