Lingen. Eine ältere Dame hat in Lingen am Montag beim Einkaufen ihre Handtasche verloren, in der sich insgesamt 500 Euro befanden. Sie ging zunächst von einem Diebstahl aus und verständigte aufgelöst die Polizei – die Geschichte nahm eine positive Wendung.

Das Fehlen ihrer Handtasche fiel der Frau am Montagnachmittag auf, nachdem sie ihren Einkauf im Lidl-Markt an der Lindenstraße erledigt hatte. Weil sie zuvor den Einkaufswagen weggebracht hatte nahm sie an, dass die Tasche samt 500 Euro Bargeld, sämtlichen Ausweispapieren und dem Smartphone gestohlen worden sein müsse, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Aufgelöst verständigte sie die Polizei.

Mann meldet sich bei Polizei

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Handtaschendiebstahls ein. Etwa eine Stunde später nahm die Geschichte dann aber eine glückliche Wendung. Ein Mann meldete sich bei der Polizei in Lingen und gab an, eine Handtasche samt Inhalt in einem Einkaufswagen am Lidl-Markt gefunden zu haben. Der überglücklichen Frau konnte ihr Eigentum vollständig wieder ausgehändigt werden, heißt es in der Pressemitteilung und weiter: "Der ehrliche Finder wurde mit einem großzügigen, freiwilligen Finderlohn bedacht."