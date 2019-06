Hotelbesuch mal anders: Stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Föcke, Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf und die Initiatoren Hans Kulüke sowie die Eheleute Christa und Ulrich Kampel (von links) sind gespannt auf den regen Betrieb im Insektenhotel. Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle . Die Familie Ulrich Kampel aus Spelle-Venhaus hat in Eigenleistung die Idee eines Insektenhotels an der Sägemühle in Venhaus umgesetzt. Von nun an haben alle Interessierten die Möglichkeit, verschiedene Insektenarten zu beobachten.