Lingen. Sollten die Zeiten in finanzieller Hinsicht unruhiger werden, ist die Stadt Lingen gut vorbereitet. Dies wurde in der Sitzung des Finanzausschusses deutlich.

Dort hatte Finanzdezernentin Monika Schwegmann zunächst von einer "wunderbaren Zahl" gesprochen. Sie meinte damit den aktuellen Stand bei den Gewerbesteuereinnahmen. Diese liegen laut Bescheid des Finanzamtes bei 39 Millionen Euro für das Jahr 2019. Im Haushaltsplan hatte die Stadt 32 Millionen Euro festgesetzt. Die Stadtkämmerin wies einschränkend darauf hin, dass es allerdings auch Meldungen gebe, wonach Rückzahlungen an Unternehmen fällig werden könnten. "Wir müssen deshalb abwarten, wie es nach den Ferien aussieht", sagte Schwegmann.

Klarheit gibt es dagegen, was die Jahresrechnung 2018 anbelangt. War die Verwaltung in früheren Jahren aus unterschiedlichen Gründen ziemlich im Verzug, was die jeweiligen Jahresabschlüsse anbelangt, hat die Kämmerei nun enorm aufgeholt. Nur wenige Monate nach Verabschiedung des Haushaltes 2019 konnte Schwegmann nunmehr die Jahresrechnung für das vergangene Haushaltsjahr 2018 vorliegne. Dafür bekamen sie und ihr Team viel Lob von den Fraktionen im Ausschuss.

Nichts auszusetzen gab es auch am Zahlenwerk selbst, im Gegenteil. Die Jahresrechnung für das Jahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von zehn Millionen Euro ab, 8,4 Millionen mehr im Vergleich zum Planansatz. Die Rücklage der Stadt erhöht sich damit auf 37,4 Millionen Euro. "Damit haben wir ein gutes polster für schwierigere Zeiten und sind gut gerüstet für die Zukunft", resümierte Schwegmann.