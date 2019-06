Deutschlehrerin Olga Denysink wünscht sich Kontakte zwischen ihrer "Schule Nr. 2" im ukrainischen Lanowzy und Lingener Schulen, damit die junge Generation einen Austausch beginnt. Foto: Wilfried Roggendorf

Lanowzy. Seit 1992 gibt es freundschaftliche Kontakte zwischen der ukrainischen Kleinstadt Lanowzy und Lingen. Olga Denysink ist Deutschlehrerin an der "Schule Nr. 2" in Lanowzy. Nicht nur sie bietet Schulen in Lingen an, die Beziehungen auf die junge Generation auszudehnen.