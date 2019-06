Thuine. Die Chirurgie des Elisabeth-Krankenhauses Thuine der Niels-Stensen-Kliniken stellt sich neu auf. Sie wird nach dem Wechsel Chefarzt Konrad Grambach in den Ruhestand im September in zwei Kliniken unterteilt: eine Klinik für Orthopädie, Endoprothetik und Unfallchirurgie sowie eine Klinik für Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie.

Wie die Niels-Stensen-Kliniken in einer Presseerklärung mitteilen, wechselt bereits zum 1. Juli der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Bernd Schmitz, vom Franziskus-Hospital Harderberg als Chefarzt nach Thuine, um die neue Klinik aufzubauen. Im Oktober soll die Klinik für Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie an den Start gehen, auch hierfür wird in Kürze ein neuer Chefarzt benannt werden.

Schmitz ist seit 2017 Oberarzt und Seniorhauptoperateur im Team der Orthopädie des Franziskus-Hospitals Harderberg, das ebenfalls zu den Niels-Stensen-Kliniken gehört, sowie Koordinator des Endoprothesenzentrums der Maximalversorgung. Er hat zudem die Qualifikationen für spezielle orthopädische Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin, Fußchirurgie, Skelettradiologie sowie Notfallmedizin. Somit ist er in der Knochenchirurgie sehr breit aufgestellt. Schmitz war vor seinem Wechsel an das Franziskus-Hospital Oberarzt der Orthopädie, Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen.

„Wir freuen uns sehr, dass Bernd Schmitz in das Emsland zurückkommt“, wird Maria Elisabeth Straten-Barlag, Verwaltungsdirektorin des Elisabeth-Krankenhauses Thuine zitiert. „Mit seiner außerordentlich hohen orthopädischen sowie unfallchirurgischen Expertise wird Bernd Schmitz den bereits durch Konrad Grambach etablierten orthopädischen Leuchtturm im Emsland weiter ausbauen und die sehr guten Kooperationsstrukturen mit den niedergelassenen Ärzte zum Wohle der Patienten weiter festigen.“