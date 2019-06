Hannover. Agnes Witschen aus Lingen, langjährige Vorsitzende des Landfrauenverbandes Weser-Ems und heutige stellvertretende Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, ist mit dem Niedersächsischen Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden.

Den Orden für ihre "besonderen Leistungen für die Gesellschaft und den ländlichen Raum" überreichte ihr die Niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast im Gästehaus der Landesregierung in Hannover im Beisein zahlreicher Gäste und Weggefährtinnen.

Seit über 40 Jahren engagiert

"Mit großer Kompetenz versteht es Agnes Witschen, die Interessen der Landfrauen wahrzunehmen und landes- sowie bundesweit Stellung zu zentralen Themen zu nehmen," erklärte Otte-Kinast laut einer Pressemitteilung ihres Ministeriums. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement, das bereits über 40 Jahre zurückreiche, habe sie maßgebliche Akzente gesetzt.

Bereits viele Ehrenämter

So war die aus dem Lingener Ortsteil Clusorth-Bramhar stammende Agnes Witschen bereits Vorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung, im Vorstand des Landfrauenvereins Bawinkel, stellvertretende Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes Lingen und Mitglied im Kuratorium der Dorfhelferinnenstation Emsland. Sie initiierte die Aktion „Kochen mit Kindern“ und setzte sich unter anderem für die Selbständigkeit und Lebensqualität älterer Leute ein.

Großer Einsatz für den ländlichen Raum

Von 2006 bis 2018 verlieh Agnes Witschen als Vorsitzende des Landfrauenverbandes Weser-Ems zudem der Organisation mit ihren rund 30.000 Mitgliedern in 187 Landfrauenvereinen eine Stimme. "In diesem Ehrenamt hat Witschen den Frauen und Familien im ländlichen Raum die notwendige Aufmerksamkeit verschafft sowie sich dafür stark gemacht, die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen anzunehmen und zu reflektieren," hob Ministerin Otte-Kinast in ihrer Laudatio hervor.

Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes

Auch nach ihrem Abschied vom Vorsitz des Landfrauenverbandes Weser-Ems bringt sich Witschen weiterhin intensiv für die Landfrauen ein – sie ist aktuell Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes und leitet dort den Fachausschuss für Sozial- und Gesellschaftspolitik. Zudem engagiert sie sich zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen der Landwirtschaft.

Dank der Landesregierung

„Landfrauenarbeit ist mir ein Herzensanliegen. Ich halte diese ehrenamtliche Arbeit für unverzichtbar“, betonte die Ministerin bei der Ordensaushändigung: „Für das bisher Geleistete danke ich Agnes Witschen im Namen der Landesregierung und auch persönlich sehr.“ vb/pm