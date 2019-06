Lingen. Darf man heute eigentlich noch "nur" Hausfrau sein wollen? Mit dieser Frage setzt sich ein Stück auseinander, das Sonntag auf der Werkstattbühne des TPZ aufgeführt wird. Das Pfarrfest der St.-Bonifatius-Gemeinde Lingen endet an diesem Wochenende mit einem buntem Programm, und Freilichtbühnen laden wieder zu einem Besuch ein.

Das Stück "Ganz ehrlich...?" feiert am Sonntag um 18 Uhr auf der Werkstattbühne des TPZ Lingen, Bernhardstraße 43, Premiere: Entschuldigung, darf ich kurz was sagen? Nein! Eine Geburtstagsparty verwandelt sich zur Arena, der Kampf ist eröffnet. Lasst die Wahrheit gewinnen. Vier Frauen haben sich ein halbes Jahr mit dem Thema Hausfrau-sein, und der Frage wie viel Ehrlichkeit diese Rolle verträgt, beschäftigt. Daraus ist dieses Stück entstanden. Der Eintritt kostet 4 Euro, bis 18 Jahre frei.



Historische Gebäude in der Innenstadt entdecken

Auf historischen Pfaden geht es Sonntag durch die Lingener Innenstadt. In den zahlreichen historischen Gebäuden in der Innenstadt spiegelt sich die über 1025 Jahre zurückreichende Geschichte der ehemaligen Festungsstadt: Das historische Rathaus aus dem 16. Jahrhundert, die "Alte Posthalterei" von 1653 und der Universitätsplatz mit der 1697 gegründeten Universität sind nur wenige markante Beispiele. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Historischen Rathaus. Gebühr 4 Euro.

Pfarrfest

Das Pfarrfest der St.-Bonifatius-Gemeinde wird Freitag um 19.30 Uhr auf der Gemeindewiese von der Jugend gestaltet: Bonikeller Unplugged 2019. Sonntag öffnet um 9 Uhr der Handarbeitsbasar seine Türen, 10.30 Uhr findet ein Festgottesdienst statt. Ab 11.30 Uhr kann auf dem Trödelmarkt gestöbert werden, um 11.45 wird ein Mittagessen angeboten. Das unterhaltsame Nachmittagsprogramm beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Aktionstag rund ums Schaf

Passend zum „Geo-Wochenende der Natur – Inventarisierung unserer heimischen Vielfalt“ wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ein Aktionstag „Rund ums Schaf“ am Emsland Moormuseum Geeste gestartet. Die Bentheimer Landschafe des Moormuseums sind eine vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse, natürliche Rasenmäher und schwarz-gefleckte Landschaftspfleger. Sie helfen, die Vielfalt der emsländischen Moor- und Heideflächen zu erhalten. Wie das genau funktioniert? Das wird in einem bunten Rahmenprogramm mit vielen Mitmachaktionen geklärt.

Sinfonieorchesterkonzert

Das Sinfonieorchester der Musikschule Nordhorn gibt Sonntag in gemischter Bläser- und Streicherbesetzung im Theater Nordhorn von 16 bis 19 Uhr ein Konzert. Gespielt werden die erste „Peer Gynt Suite“ von Edvard Grieg und weitere Werke der Romantik. Eröffnet wird das Konzert durch weitere Ensembles aus dem Streicherbereich. Eintritt frei

Essen auf die Hand

Liebhaber von Foodtrucks sind neugierig auf neue Ideen, Geschmackserlebnisse und hochwertige Produkte, die liebevoll zubereitet werden. Als Gast haben die Besucher beim Lust Food Truck Festival Samstag und Sonntag im Stadtpark Nordhorn eine große Auswahl internationaler Gerichte und besonderer Eigenkreationen. In Wietmarschen-Lohne präsentiert der Streetfood Circus Samstag (12 bis 21 Uhr) und Sonntag (12 bis 20 Uhr) auf dem Marktplatz internationalen Spezialitäten.

Konzert im Stadtpark

Regionale Musikgruppen treten Sonntag von 15 bis 17.30 Uhr beim Stadtparkkonzert in Rheine auf.

Freilichtbühnen

Auf der Freilichtbühne Meppen wird Sonntag um 16 Uhr das Musical "Madagascar" aufgeführt, in Bad Bentheim Freitag und Samstag (jeweils 20.30 Uhr das Stück "."Kaninchen können's besser", und in Tecklenburg findet Freitag um 20 Uhr die Premiere von "Don Camilo und Peppone" statt (weitere Vorstellung am Samstag, 20 Uhr). Sonntag um 15 Uhr steht "Das Dschungelbuch" auf dem Programm.

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle werden zwei neue Ausstellung (bis 26. August) gezeigt: "Schluss mit Reden, spielen wir!" befasst sich mit der Frage, ob feministische Themen heut ein der Kunst nach wie vor relevant sind oder ob sie sich verlagert haben. "Weltanschauungen" macht die Systemtheorie des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann haptisch erfahrbar.

"Leben hinter Wall und Graben"lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Im Professorenhaus kann bis zum 23. August die Ausstellung "Wo sind meine Wurzeln?" betrachtet werden.

Glasplattenporträts von bekannten Persönlichkeiten stellt das LWH bis zum 28. Juni aus.

„Neue Wege gehen“ lautet der Titel der Kunstausstellung mit Werken der Malerin Gisela Möllerfrerk, die bis zum 15. September im Wöhlehof Spelle zu sehen ist.

Im Rathaus Salzbergen sind Werken des Senftenberger Malers Bernd Gork (bis 10.9.) ausgestellt.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.