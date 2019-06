Erzieherberuf: Fehleinschätzung mit Folgen

Lingen . Wenn sich Wertschätzung für die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher – ob in Kindertagesstätten oder in Einrichtungen der Jugendhilfe – nur in einem Dankeschön ausdrückt, ist das als Antwort auf den Fachkräftebedarf dort völlig unzureichend.

De facto zahlen die jungen Leute oder ihre Eltern wegen des Schulgeldes sogar noch drauf, wenn sie keine kostenfreien Schulen in staatlicher Trägerschaft besuchen. Die Landesregierung brüstet sich damit, dass sie das Schulgeld an privaten Schulen für das erste Ausbildungsjahr erstattet. Das ist aber nur ein schwacher Trost. Denn diese Regelung betrifft zunächst nur die ersten Klassen. Das heißt: Wer bereits eine Klasse weiter ist, zahlt das Schulgeld bis zum Ende seiner Ausbildung. Und das Bafög? Die Förderung aus dem Bundesausbildungsförderungsgesetz stellt auch nur eine begrenzte Hilfe dar. Die wenigsten bekommen Bafög, denn die Förderrichtlinien sind streng – und am Ende der Ausbildung steht auch ein kleiner Schuldenberg beim Start ins Berufsleben.

Anreize, den Erzieherberuf zu ergreifen, sehen anders aus. Gut also, wenn nun die Betroffenen selbst wie Barbara Moik und Laura Schnieders öffentliche Kritik an diesem wenig wertschätzenden System äußern. Dass es die jungen Frauen sind, kommt nicht von ungefähr. Dem typischen Frauenberuf fehlt die Lobby. Ihm haftet, gerade im Kita-Bereich, noch immer das Image der „Spiel-Tante“ an, die Kinder bespaßt. Die deshalb auch in der Ausbildung kein Geld braucht.

Eine Fehleinschätzung mit Folgen, der den Wettbewerb der Träger der Kitas untereinander und mit Jugendhilfeeinrichtungen, die allesamt Fachkräfte brauchen, weiter verschärft.