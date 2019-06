Stina Mohaupt (links) und Eva Hangyi (rechts) dominieren auf Landesebene die Gewichtklasse unter 48 Kilogramm und holen Silber und Gold für den Lingener-Judo-Verein. Foto: Verein

Lingen. Der Lingener Judo-Verein ist mit zwei Teilnehmerinnen in der Altersklasse U15 und der Gewichtsklasse unter 48 Kilogramm bei den Landesmeisterschaften in Hannover gestartet. Am Ende gab es Gold und Silber für Eva Hangyi und Stina Mohaupt.