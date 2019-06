Nordhorn. Wie man mit schwerem Gerät umgeht, haben jetzt 75 Mädchen der Klassen 7 und 8 der Friedensschule Lingen, des Schulzentrums Lohne sowie der Oberschule Twist beim Mint-Camp auf dem TWH-Übungsplatz Nordhorn-Hesepe erlebt.

Das Camp ist Teil des vom Wirtschaftsverband Emsland getragenen Mint-Projektes (Mädchen in Technik), mit dem Mädchen an gewerblich-technische Berufsbilder herangeführt werden sollen. Wie aus einer Mitteilung des Wirtschaftsverbandes hervorgeht, durchliefen die Mädchen an zwei Tagen in sechs Gruppen unterschiedliche Stationen, in denen technische Fertigkeiten abgerufen wurden. Neben Geschicklichkeitsspielen konnten sich die Mädchen auch im Bogenschießen beweisen.

Das Technische Hilfswerk (THW), Ortsgruppe Nordhorn, und die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn waren mit Einsatzwagen vor Ort und demonstrierten ihre technische Ausrüstung, wobei die Schülerinnen auch selbst schweres Gerät, wie zum Beispiel eine Spreizzange, ausprobieren durften. „Wir wollen auf diese Weise das Gemeinschaftsgefühl der Mädchen untereinander stärken und sie für handwerkliche und technische Abläufe begeistern“, sagt Mechtild Weßling, Mint-Koordinatorin beim Wirtschaftsverband. Gerade in Bezug auf den Fachkräftebedarf im gewerblichen Bereich stünden den Schülerinnen viele Chancen bei der Berufswahl offen. Wichtig sei auch die enge Kooperation zwischen den am Projekt beteiligten Schulen, den berufsbildenden Schulen und der Wirtschaft.



"Ich bin ganz begeistert, mit welchem Elan die jungen Mädchen hier an die Aufgaben gehen“, meint der Schulleiter der Friedensschule Lingen, Udo Kösters. „Es war nicht nur eine tolle Gemeinschaftserfahrung für die jungen Mädchen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Berufsorientierung“´, ist der Mint-Koordinator der Oberschule Lohne, Gerrit Herbers, überzeugt.

Weßling hob das ehrenamtliche Engagement von Freiwilliger Feuerwehr und THW hervor. Letztere waren mit mehr als 30 Helfern angerückt, darunter auch Mädchen und Frauen, die dort ehrenamtlich im Einsatz sind. Das Projekt wird finanziert vom Wirtschaftsverband Emsland und der Agentur für Arbeit Nordhorn.