Lingen. Das Mausoleum der Familie Koke auf dem Alten Friedhof in Lingen ist ein außergewöhnliches Gebäude. Im neoklassizistischen Stil erbaut, war es in den vergangenen Jahren zunehmend dem Verfall ausgesetzt. Das ist vorbei: Am Tag der Architektur am Sonntag, 30. Juni 2019, in Niedersachsen und Bremen können Besucher Näheres über das denkmalgeschützte Gebäude erfahren.

In drei Führungen um 11,13 und 15 Uhr bringt Architekt Thomas Breitenbach interessierten Bürgern das Gebäude und seine Geschichte näher. Gebaut wurde es 1930 von der Familie Koke. Im Mausoleum sind der 1857 in Lingen geborene und 1924 im chilenischen Rancagua verstorbene Friedrich Koke und seine Ehefrau Maria, sie starb 1938 in Chile, in Särgen beigesetzt. Außerdem ruht dort die Asche der 1993 verstorbenen Tochter Blanca Frisius und ihres Mannes Friedrich Frisius, der 1970 in dem Mausoleum beerdigt wurde.

Rund 15 Jahre hatten die Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft der Familie gedauert, während das unter Denkmalschutz stehende Gebäude im Laufe der Jahrzehnte sichtbare Schäden davon trug. Dann ging es in den Besitz der Friedhofskommission über. 2017 begannen die umfangreichen Sanierungsarbeiten, betreut von Architekt Werner Breitenbach.

Portugiesischer Marmor

Bei der Sanierung wurden die Särge von Friedrich und Maria Koke, die sich in Grabkammern in den Seitenwänden des Gebäudes befanden, in neu errichtete Sarkophage im Untergeschoss umgebettet. Die Urnen von Blanca und Friedrich Frisius fanden ihren neuen Platz im Altar an der Kopfseite des Mausoleums. Der so gewonnene Platz wurde für die Schaffung der 92 neuen Urnennischen genutzt. Dort können die Urnen von Verstorbenen aller Konfessionen beigesetzt werden. Für die Verkleidung der Urnennischen wurde unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes der gleiche portugiesische Marmor verwendet, wie beim Bau der Grabkammern.

Lingen ist die einzige Kommune im südlichen Emsland, die in der Übersicht der Orte zum Tag der Architektur in Niedersachsen und Bremen aufgeführt ist. Das bedeutet aber nicht, dass Architekten aus der Region nicht auch anderswo ihre Arbeit präsentieren. So stellen Jürgen Schwegmann und Stephanie Löning vom Architektenbüro B-Werk in Spelle das nach ihren Plänen umgebaute Gemeindezentrum Heilig Geist in Osnabrück vor. Führungen an der Lerchenstraße 91 sind um 12.30, 14.30 und 16 Uhr.