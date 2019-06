Lingen. Wohin führt der weitere Weg der CDU - auf Bundesebene, aber auch vor Ort? Dieser Frage möchte der CDU-Kreisverband Lingen nachgehen.

Er lädt CDU-Mitglieder und Interessierte zu einer offenen Diskussionsveranstaltung „Quo vadis CDU?“ ein.

Sie findet am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr, im Dorfhaus Duisenburg-Mosslingen, Am Glupenthül 1, in Bawinkel statt. Im Mittelpunkt steht eine Wahlanalyse der Europa- und Landratswahlen. Außerdem möchte der CDU-Kreisvorstand mit den CDU-Mitgliedern und Interessierten über die aktuelle Situation auf Bundesebene und vor Ort diskutieren. Es wird um eine Anmeldung zu dieser offenen Diskussionsveranstaltung in der CDU-Kreisgeschäftsstelle per E-Mail an die Adresse info@cdu-lingen.de oder Telefon 0591/912610 gebeten, damit Getränke und Grillgut eingeplant werden können.