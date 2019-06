Lingen. Hunderte haben am Sonntagnachmittag auf dem Lingener Marktplatz die Ankunft der Oldtimer mitverfolgt und die Fahrer der siebten Bernd-Rosemeyer-Oldtimer-Classic-Tour empfangen.





Um neun Uhr hatten sich auf dem Golfplatz Beversundern die jüngeren und betagteren Fahrer in ihren Zweisitzern und Limousinen auf die Tour begeben. Unter ihnen wie in den vergangenen Jahren Bernd Rosemeyer junior. „Ich freue mich, wieder hier zu sein, so viele Bekannte und Freunde wie Heinrich Liesen begrüßen zu können und die tollen Autos zu sehen“, sagte der aus München angereiste Sohn des legendären Rennfahrers unter herzlichem Beifall.





Bereits morgens verfolgten zahlreiche Zuschauer die Abfahrt der etwa 100 gepflegten Automobile vieler bekannter Marken. Bei herrlichem Sommerwetter fuhren alle Cabrios mit offenem Verdeck die Strecke von 190 Kilometern. Satte Motorengeräusche waren auf den abgelegenen Straßen im Emsland, Osnabrücker- und Tecklenburger-Land zu hören. Freundlich winkende Kinder und Erwachsene grüßten am Wegesrand so manche stilecht gekleideten Wagenlenker und staunten über die chromglänzenden Schätzchen.



Frühstücks- und Verschnaufpause nach 60 Kilometern im Heimathaus Wettrup. Zudem Abkühlung für die Schnauferl zwischen 15 und über 300 PS. Über diese Pause freut sich auch Henk Afink aus Enschede, der morgens bereits schon 65 Kilometer angereist war. „Eineinhalb Stunden habe ich mit meinem Rousson, Baujahr 1908, benötigt. Es hat drei Gänge, fährt zwischen 50 und 60 Stundenkilometer, und so ist der Fahrtwind auch für meinen Beifahrer, meinen treuen Hund, gut verträglich“, erzählt er und freut sich über seine erste Oldtimer-Classic-Tour.





Startschwierigkeiten für die zweite Etappe bis Ibbenbüren gab es für Mensch und Maschine nicht. Auch Bernd Ahues kam diesmal mit in seinem immer wieder bestaunten weißen Excalibur mit einem V8-Motor schadlos auf dem Marktplatz an und musste zwischendurch nicht in einen schwarzen Alfa-Romeo umsteigen. „Dank der guten Organisation von Heinrich Liesen und seinem Team wäre eine Weiterfahrt problemlos gewesen“, war zu vernehmen. Doch es blieb beim Konjunktiv.

Ob BMW, Ford, Mercedes, Porsche, VW und viele weitere liebevoll restaurierte und gepflegte Marken: Sie alle zogen die Blicke am Wegesrand auf sich, vor allem auf dem NaturaGart-Parkplatz in Ibbenbüren, wo das Mittagessen und ein zweistündiger Stillstand für neue Kräfte sorgte.





Die letzten 75 Kilometer quasi kreuz und quer Richtung Lingen, sodass gegen 16 Uhr die Einfahrt auf den Marktplatz erfolgte, wo jedes „wunderschöne Fahrzeug“ von Johan Cremer vorgestellt und von Hunderten Oldtimerfreunden empfangen wurden. „Diese herausgeputzten Oldtimer sind immer wieder eine Augenweide“, so die einhellige Meinung der Zuschauer.